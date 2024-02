Olympiske mestere og verdensrekordholdere på startstreken

I hjertet av UAE, i en av de mindre emiratene, har Ras Al Khaimah halvmaraton trukket til seg idrettsutøvere på høyt nivå, inkludert Peres Jepchirchir fra Kenya. Hun er olympisk maratonmester og tre ganger verdensmester på halvmaraton. Hun flankeres av Tamirat Tola fra Etiopia, verdensmesteren på maraton. Han tok løyperekorden i NewYork maraton i november, og i 2022 løp han til seier på tidenes beste VM-tid på maraton.



Konstanze Klosterhalfen stiller til start

Med en imponerende seier i sin debut på halvmaraton i Valencia i 2022, har hun allerede vist at hun kan utfordre de etablerte stjernene. Klosterhalfen, som har en fortid som bronsemedaljevinner i VM på bane og er europeisk mester på 5000 meter, ser på gateløp som et nytt eventyr. Dette til tross for en nylig skade i foten som har ført til store endringer i karrieren hennes.





Klosterhalfen vant overraskende halvmaraton i Valencia i sin debut på distansen (Foto: Valencia Marathon)



Jepchirchirs comeback og Tolas ambisjoner

Jepchirchir ser på Ras Al Khaimah halvmaraton som et steg på veien tilbake til London Maraton, hvor hun håper å forbedre sin tredjeplass fra i fjor. Tola på sin side, er fast bestemt på å forbedre sin personlige rekord og mener at en tid under 59 minutter er innen rekkevidde.



Solide historiske vinnere

Siden starten i 2007 har Ras Al Khaimah halvmaraton hatt besøk av mange store løpestjerner. Alt fra storheter som Sammy Wanjiru og Berhane Adere til "ferskere" stjerner som Geoffrey Kamworor og Hellen Obiri. Jepchirchir selv vant løpet i 2017 og satte verdensrekord med 1.05.06.



Utvalgte løpere fra startlistene