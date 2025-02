Det har ikke vært arrangert løp i Trysil sentrum på mange år, og en gruppe Trysil-entusiaster følte at turistdestinasjonen må settes på kartet igjen i disse løpetider. Lørdag 16. august 2025 blir Trysilløpet en realitet med distanser og klasser for alle aldersgrupper og kategorier løpere og mosjonister.

Trysilløpet vil gå på innom flomvollen langs Trysilelva med Trysilfjellet som kulisse som her da Wenche Røset løp Fjellkuten i 2016. (Foto: Rolf Bakken)

Det er Svein Skarpmo, Nils Erling Myhr, Øyvind Sandbakk, Matz Ivan Faldmo, Bjørnar Myhren og den gamle storløperen Øivind Dahl i Trysilløpet AS som står bak den spennende storsatsingen med Trysil IL som teknisk arrangør.

Trysilløpet blir et komplett løpstilbud for alle aldersklasser fra de minste til klasse 80+. Arrangørene har funnet fram til en flat og dermed rask trasé for 5 og 10 km med minimal høydeforskjell. Start og mål for alle løpene er i Storvegen ved nordenden av Trysilsenteret. Antall høydemeter er foreløpig beregnet til henholdsvis 35 m og 55 m, men vil bli bekreftet av kontrollmålingen når traséen blir snøfrie. Underlaget er hovedsak asfalt med unntak av en runde på tartanen på friidrettsbanen og ca. 2 km på grus midveis på 10 kilometeren.

5 km går over Kirkebrua og tur-retur Trysil stadion. 10 km har samme ut- og inngang som 5 km. Etter en runde på friidrettsbanen fortsetter milløperne ut på Vestsidevegen og løper videre sydover før de vender og løper samme vei tilbake, med unntak av runden på stadion. (Skjermdump: Trysilløpet)

Barneløpene på 300 m (1-6 år) og 600 m (7-10 år) går i Storvegen fra Trysilsenteret. Her blir det ekstra stas for de yngste med ingen ringere enn Petter Northug som fartsholder på begge distansene.

Petter Northug skal også delta på 10 km sammen med Anders Aukland som på sitt beste kombinerte langrenn og løping på ypperste nivå og er godt kjent for NRKs podcast “Skiklubben”. Kvelden før løpet blir det mulig for alle å få med seg et fornøyelig program med Petter Northug og Thor Gotaas i kulturhuset Hagelund og Trysil har mye å by på for hele familien helga på tampen av skoleferien.

Thor Gotaas har skrevet boka «Petter Northug – en viljeskalle», og de to har hatt mange forestillinger rundt omkring i hele Norge. Her fra Chateau Neuf i Oslo i september 2022. (Foto: Runar Gilberg)

Nils Erling Myhr i Trysil IL som vil stå som teknisk arrangør, presiserer at begge distanser vil bli kontrollmålt til våren slik at tidene blir registert i Kondis' årsstatistikker og eventuelle rekorder blir godkjent i tråd med NFIFs regler. Som Kondis' kvalitetsløp er deltakerne sikret full klasseinndeling samt 40 kr rabatt på startkontingenten.

Det er medaljer til alle som fullfører en av distansene, og premier til de tre første menn og kvinner på 5 og 10 km samt uttrekkspremier.

