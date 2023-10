Løpet i Valencia ble arrangert under perfekte forhold med 15 grader på start og så og si ingen vind. I herrenes felt var det fire løpere som kom seg under 58 minutter, og det var Kibiwott Kandie som vant løpet på 57.40. Dette var kenyanerens første løp på distansen dette året og tok med dagens løp hans tredje seier i Valencia. Nummer to ble etiopiske Yomif Kejelcha på ny nasjonal rekord, 57.41. Tredje løper i mål, Gebrhiwet Hagos fikk identisk tid.

I kvinneklassen ble det trippelt kenyansk med seier til Margaret Chelimo. Hun satte ny personlig rekord og var for første gang under 65 minutter. Med tiden 1.04.46 var hun 7 sekunder raskere enn Irene Cheptai på 1.04.53. Nummer tre ble Janet Chepngetich med 1.05.15.

Raskeste nordmann ble Kristian Ulriksen på 1.09.49 og ble med det nummer 131. Lars-Kristian Eriksen fulgte deretter på 1.10.51 og 184.plass. Tredje norske løper i mål ble Knud Kalsås på 1.13.35.

Kerstin Kalsås fra Kristiansand Løpeklubb klokket inn på 1.21.12 og ble med det raskest av de norske kvinnene. Hun passerte målstreken som nummer 58. Dagens andre og tredje norske løpere i mål ble Marte Sønstevold på 1.23.32 og Cathrin Lindo Indredavik med tida 1.30.14.

Svenske Carolina Wikstrom ble nummer 9 totalt og satte ny personlig rekord med hele 77 sekunder. Hun passerte målstreken på 1.09.39 og er med det nummer to på lista over de beste tidene i Sverige gjennom alle tider på distansen. Det er bare Sarah Lahti som har løpt raskere. Hun løp i Valencia i 2021 på 1.08.19.

Alle resultater

Women

1 Margaret Chelimo (KEN) 1:04:46

2 Irine Cheptai (KEN) 1:04:53

3 Janet Chepngetich (KEN) 1:05:15

4 Gotytom Gebreslase (ETH) 1:06:12

5 Tigist Gezahagn (ETH) 1:06:20

6 Melat Kejeta (GER) 1:06:25

7 Samantha Harrison (GBR) 1:07:10

8 Nigsti Haftu (ETH) 1:08:42

9 Carolina Wikstrom (SWE) 1:09:39

10 Lauren Hagans (USA) 1:09:41

Men

1 Kibiwott Kandie (KEN) 57:40

2 Yomif Kejelcha (ETH) 57:41

3 Hagos Gebrhiwet (ETH) 57:41

4 Selemon Barega (ETH) 57:50

5 Sabastian Sawe (KEN) 58:29

6 Hillary Chepkwony (KEN) 58:53

7 Mathew Kimeli (KEN) 59:00

8 Nicholas Kipkorir Kimeli (KEN) 59:06

9 Hillary Kipkoech (KEN) 59:22

10 Weldon Langat (KEN) 59:22