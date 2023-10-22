Løpet i Valencia ble arrangert under perfekte forhold med 15 grader på start og så og si ingen vind. I herrenes felt var det fire løpere som kom seg under 58 minutter, og det var Kibiwott Kandie som vant løpet på 57.40. Dette var kenyanerens første løp på distansen dette året og tok med dagens løp hans tredje seier i Valencia. Nummer to ble etiopiske Yomif Kejelcha på ny nasjonal rekord, 57.41. Tredje løper i mål, Gebrhiwet Hagos fikk identisk tid.

I kvinneklassen ble det trippelt kenyansk med seier til Margaret Chelimo. Hun satte ny personlig rekord og var for første gang under 65 minutter. Med tiden 1.04.46 var hun 7 sekunder raskere enn Irene Cheptai på 1.04.53. Nummer tre ble Janet Chepngetich med 1.05.15.

Raskeste nordmann ble Kristian Ulriksen på 1.09.49 og ble med det nummer 131. Lars-Kristian Eriksen fulgte deretter på 1.10.51 og 184.plass. Tredje norske løper i mål ble Knud Kalsås på 1.13.35.

Kerstin Kalsås fra Kristiansand Løpeklubb klokket inn på 1.21.12 og ble med det raskest av de norske kvinnene. Hun passerte målstreken som nummer 58. Dagens andre og tredje norske løpere i mål ble Marte Sønstevold på 1.23.32 og Cathrin Lindo Indredavik med tida 1.30.14.

 221 norske løpere - 80 kvinner og 141 menn - fullførte årets Valencia Marathon, og flere hadde det sikkert vært om løpet ikke hadde kollidert med Hytteplanmila

Svenske Carolina Wikstrom ble nummer 9 totalt og satte ny personlig rekord med hele 77 sekunder. Hun passerte målstreken på 1.09.39 og er med det nummer to på lista over de beste tidene i Sverige gjennom alle tider på distansen. Det er bare Sarah Lahti som har løpt raskere. Hun løp i Valencia i 2021 på 1.08.19.

Valencia-Marathon-start-foto-arrangoeren.jpg19511 løpere fullførte årets Valencia Half Marathon. 5298 av dem var kvinner. (Foto: arrangøren) 
 

  Kvinner Brutto  Netto    
1 CHELIMO, MARGARET 01:04:46 01:04:44 F-SENIOR  
2 CHEPTAI, IRINE 01:04:53 01:04:51 F-SENIOR  
3 CHEPNGETICH, JANET 01:05:15 01:05:13 F-SENIOR  
4 GEBRESLASE, GOTYTOM 01:06:12 01:06:10 F-SENIOR  
5 GEZAHAGN, TIGIST 01:06:20 01:06:18 F-SENIOR  
6 KEJETA, MELAT 01:06:25 01:06:24 F-SENIOR  
7 HARRISON, SAMANTHA 01:07:10 01:07:08 F-SENIOR  
8 HAFTU, NIGSTI 01:08:42 01:08:40 F-SENIOR  
9 WIKSTRÖM, CAROLINA 01:09:39 01:09:37 F-SENIOR Upsala IF
10 HAGANS, LAUREN 01:09:41 01:09:37 F-W35  
11 LUENGO, LAURA 01:09:41 01:09:40 F-SENIOR SEOANE PANPIN
12 NAVARRETE SANTANA, ESTHER 01:09:58 01:09:57 F-SENIOR Real Club Celta
13 MCCORMACK, FIONNUALA 01:10:13 01:10:13 F-W35  
14 GALIMANY, MARTA 01:10:45 01:10:44 F-W35 CA ADIDAS
15 DAVIS, AMY 01:10:46 01:10:43 F-SENIOR  
  Norske løpere:        
  KALSÅS, KERSTIN 01:21:18 01:21:12 F-W35 Kristiansand LK
  SONSTEVOLD, MARTE 01:23:43 01:23:32 F-SENIOR  
  INDREDAVIK, CATHRIN LINDO 01:31:00 01:30:14 F-SENIOR  
  ERIKSEN, ISELIN 01:32:17 01:31:34 F-SENIOR NTNUI
  KOMMEDAL, HANNE 01:33:53 01:33:07 F-SENIOR TeamTasta
  HAGELUND, EMMA CLAIRE 01:36:42 01:36:27 F-SENIOR  
  LITLERÉ, HANNE 01:37:54 01:36:36 F-W35 LKC
  JANITZ, VICTORIA 01:39:06 01:36:01 F-W45 Mandagsklubben
  FALCH, NARIN 01:39:13 01:35:36 F-SENIOR  
  WIKE, VIBEKE 01:40:33 01:39:58 F-W45  
  SKODJE, BEATE 01:41:11 01:40:46 F-SENIOR  
  JORSTAD, INGVILD 01:41:13 01:40:43 F-SENIOR TIF Viking
  AANENSEN ERIKSEN, VILDE 01:41:57 01:39:11 F-SENIOR  
  BJORNESET, KATRINE 01:44:42 01:43:24 F-SENIOR  
  BORCHSENIUS, CHARLOTTE 01:44:56 01:44:03 F-SENIOR  
  OSALAND, TRUDE 01:45:27 01:42:57 F-W50 Team TE
  BERNTSEN, STINE ANETTE 01:45:28 01:41:31 F-SENIOR  
  BAKSTAD, INGER BRITT 01:46:28 01:46:18 F-W55 Team mosjon
  HAGESKAL, KATHRINE 01:47:53 01:45:48 F-W45 Kyrksæterøra IL
  WILBERG, LINN DYVEKE 01:48:09 01:44:57 F-W40  
  BANDO, MONICA 01:49:35 01:49:28 F-W45  
  HAMMERSLAND, LISBETH 01:51:59 01:48:59 F-W60  
  ENGER, MARIANNE 01:52:41 01:52:02 F-W55  
  HERNES, SOLFRID 01:54:26 01:51:37 F-W35  
  GUNHILD LAUVSNES, VENGEN 01:54:59 01:54:26 F-W35  
  RUUD, BODIL 01:55:04 01:53:57 F-W60  
  WOLD, EVELYN KVAMME 01:55:51 01:52:51 F-W55 Løperjenter
  JOHANNESSEN, MARITZHA 01:57:14 01:51:14 F-SENIOR  
  ANDERSEN, PIA 01:57:26 01:56:19 F-W45  
  LEIN, MARTHE 01:57:32 01:51:21 F-W45 Frosta
  ROGNERUD, HELLE 01:57:41 01:51:38 F-SENIOR  
  BERG, HELLE 01:58:44 01:55:57 F-W45 Sandefjord LK
  MELBY, ANNIE 02:01:02 01:58:28 F-SENIOR Annie og Juliane R
  ROLSTAD, JULIANE 02:01:02 01:58:28 F-SENIOR Annie og Juliane R
  SKJOLBERG, ANNE GRETHE 02:01:13 01:59:09 F-W35  
  SKODJE, KARI 02:01:46 02:00:02 F-W40  
  STEN, UNNI 02:02:16 02:00:31 F-W55 Kalandseidet
  SAETHER-LARSEN, PERNILLE 02:03:05 02:00:10 F-SENIOR  
  SVORTEVIK, VIBEKE LYNGTU 02:03:06 02:00:01 F-W55 Varegg Fleridrett
  HARNES, THEA 02:03:13 01:57:54 F-SENIOR  
  OLSEN, MERETHE 02:03:17 01:57:29 F-W35  
  MEYER, ELINE 02:03:21 02:00:21 F-SENIOR  
  FAGNASTOEL, BJOERG 02:03:44 02:00:48 F-W60 Telesport Bergen
  OPPEDAL, LINE 02:04:35 02:02:20 F-SENIOR NTNUI
  JENSEN, JANNE KARIN 02:05:20 02:03:34 F-W50 TIF Viking
  HILTON, ELISABETH 02:06:43 02:03:46 F-W55  
  KALLESTAD, MARIANNE 02:08:10 02:05:09 F-W55 Løperjentene
  NONSTAD, VIGDIS 02:09:49 02:07:58 F-W55  
  AADLAND, INGRID 02:10:12 02:07:21 F-SENIOR  
  RISE, ELISABETH 02:11:13 02:07:54 F-W45  
  HEGGERNES, PINAR 02:11:24 02:09:43 F-W50 Varegg
  FUNDERUD, KRISTIN 02:13:09 02:07:11 F-W50  
  VOLSTAD, ANITA 02:13:29 02:07:31 F-W50 Nadderud Running Club
  GJERVIK, SIV NINA 02:13:55 02:10:20 F-W55 Løperjenter
  DROENEN, ANNE MARTHE 02:13:56 02:10:19 F-SENIOR  
  STRAUMANN, HILDE 02:14:42 02:11:13 F-W50  
  ANNANIASSEN, ANNE SOFIE 02:16:53 02:11:52 F-W45  
  MOLNES, JANNE 02:18:22 02:14:12 F-W50  
  STOKSTAD, HEGE 02:18:47 02:11:40 F-W45 Bodø Spring & Spa
  SKJELVAN, TRUDE 02:19:49 02:16:19 F-W55 Bergen City Maraton
  HAGA, ANNBJORG 02:20:19 02:18:38 F-W50 Melkesyre
  HAVRE, INA AMALIE 02:20:19 02:18:38 F-SENIOR Melkesyre
  MOEN, MARIT 02:22:05 02:16:15 F-W40  
  DROENEN, ELISABETH 02:22:24 02:18:48 F-SENIOR  
  ANDERSEN, BENTE 02:23:24 02:19:13 F-W55 Løperjentene
  HARNES, BENEDICTE 02:23:51 02:23:46 F-W55  
  BJOERLYKKE, CECILIE 02:23:59 02:20:24 F-W50 Løperjentene
  THORSTAD, MAY SIRI 02:24:15 02:23:21 F-SENIOR  
  ÅKERNES, KARI MAGRETE 02:28:17 02:25:15 F-W55 Viking
  TOLLESHAUG, MONICA 02:28:19 02:24:45 F-W60 Løperjenter i Bergen
  TORGERSEN, HEIDI BERG 02:28:28 02:25:37 F-W50 Trondheim Runners
  MYRÅS, KJERSTI 02:28:30 02:23:34 F-W50  
  BAKKEN, LISE 02:28:52 02:23:11 F-W35  
  BJORNDAL, JEANETTE 02:28:58 02:26:42 F-SENIOR  
  JOHANSSON, RIKKE 02:34:40 02:31:36 F-W35  
  SOLAKER, GRO ANETTE 02:37:22 02:34:52 F-W45  
  MYLLYMAEKI, LILL HEGE 02:50:27 02:48:54 F-W50  
  INDREBO, ANETTE 02:50:42 02:48:48 F-W55 Viking
  FURNES, KJERSTI 02:50:42 02:48:48 F-W50  
  SMALSVIK, KATHRINE 02:53:45 02:50:54 F-W50  
           
  Menn Brutto Netto    
1 KANDIE, KIBIWOT 00:57:40 00:57:38 M-SENIOR  
2 KEJELCHA, YOMIF 00:57:41 00:57:40 M-SENIOR  
3 GEBRHIWET, HAGOS 00:57:41 00:57:40 M-SENIOR  
4 BAREGA, SELEMON 00:57:50 00:57:49 M-SENIOR  
5 SAWE, SABASTIAN 00:58:29 00:58:27 M-SENIOR  
6 CHEPKWONY, HILLARY 00:58:53 00:58:52 M-SENIOR  
7 KIMELI, MATHEW 00:59:00 00:58:58 M-SENIOR  
8 KIMELI, NICHOLAS 00:59:06 00:59:05 M-SENIOR  
9 KIPKOECH, HILLARY 00:59:22 00:59:22 M-SENIOR  
10 LANGAT, WELDON 00:59:22 00:59:22 M-SENIOR  
11 KIPROP, STEPHEN 00:59:32 00:59:30 M-SENIOR  
12 WORKU, TADESE 00:59:33 00:59:32 M-UNDER23  
13 MAYO, CARLOS 00:59:39 00:59:39 M-SENIOR CA ADIDAS
14 BARATA, SAMUEL 00:59:40 00:59:40 M-SENIOR  
15 RIVA, PIETRO 00:59:41 00:59:41 M-SENIOR  
16 FELIX, BOUR 01:00:39 01:00:39 M-SENIOR Asics team
  Norske løpere:        
  ULRIKSEN, KRISTIAN 01:09:53 01:09:49 M-M35 Tromsø Løpeklubb
  ERIKSEN, LARS-KRISTIAN 01:10:56 01:10:51 M-M40 Netfit
  KALSÅS, KNUD 01:13:45 01:13:35 M-M40 Kristiansand LK
  GILL, MARCUS 01:13:46 01:13:35 M-SENIOR HLK
  GROV TURVOLL, JOAR 01:14:25 01:14:08 M-SENIOR Bodø bauta
  NORDVIK, EIRIK 01:15:00 01:14:51 M-M40 Namdal løpeklubb
  PEDERSEN, KRISTER AAEN 01:16:38 01:16:19 M-SENIOR Sandnes IL
  RONNING, KRISTIAN 01:17:49 01:17:35 M-M40  
  FJERMEROS, BASTIAN 01:17:56 01:17:39 M-M35 SK Vidar
  ELVETUN, OLE LOESETH 01:18:08 01:17:47 M-M35 Ås IL
  HAGESKAL, LARS OLE 01:18:46 01:18:34 M-M45 Kyrksæterøra IL
  MOSAND, ERLEND 01:18:53 01:18:35 M-M40 Lofoten Lopeklubb
  ADOLFSEN, KRISTOFFER 01:19:47 01:19:38 M-SENIOR IL Heming
  OLSEN, JON ARE 01:19:58 01:19:56 M-SENIOR NTUI Rowing Worriors
  THERKELSEN, MAGNUS 01:20:03 01:19:40 M-SENIOR HLK
  ALMLI, KRISTIAN 01:20:18 01:20:12 M-M35 Svorkmo / NOI
  ADELER, ERIK 01:20:31 01:20:14 M-M40  
  KJOL, VEGARD EISMANN 01:20:59 01:20:50 M-M50 Tonsberg Runners
  LINDGREN, FILIP 01:21:06 01:20:56 M-M40 Tonsberg Runners
  HOJEM, ANDERS 01:21:40 01:21:17 M-SENIOR  
  HAGA, IVAR 01:22:18 01:22:02 M-M35 Mandagsklubben 
  HEINRICH, KJELL 01:22:23 01:22:16 M-UNDER23 NTNUI
  INDREDAVIK, EIRIK LINDO 01:23:48 01:23:27 M-M35  
  FOSSE, CHRISTIAN 01:23:54 01:23:12 M-M35  
  BRATBERG, GJERMUND 01:23:59 01:23:51 M-SENIOR  
  TVEIT, EIRIK 01:24:01 01:23:52 M-SENIOR  
  KORSANE, TOR SVERRE 01:24:03 01:22:30 M-M50 Tønsberg Runners
  SEMASKEVIC, JAKOV 01:24:16 01:23:53 M-SENIOR  
  SKURDAL, HARALD 01:24:17 01:24:17 M-SENIOR NTNUI
  BOXILL KNUTSEN, ANDREAS 01:24:17 01:24:00 M-M35 Sandnes
  OLSVIK, MAGNUS 01:24:29 01:24:07 M-SENIOR  
  SOELVBERG, TORE 01:24:34 01:24:18 M-SENIOR  
  SLETVOLD, ODD IVAR 01:24:45 01:24:18 M-M45 Svorkmo N.O.I
  STRUIJK, RENÉ 01:25:34 01:24:52 M-M35  
  WÅGENE, FREDRIK ANDRESEN 01:25:37 01:25:04 M-SENIOR Heistad løpeklubb 
  THERKELSEN KONGSTVEDT, DANIEL 01:25:46 01:25:13 M-SENIOR Heistad Løpeklubb
  URDAL, OLE MAGNUS 01:25:49 01:25:33 M-M40 Perseklubben
  STYRVOLD, ANDRÉ 01:25:54 01:25:51 M-M35 HLK
  HUSDAL, YNGVE 01:27:05 01:26:21 M-M35  
  NORDHEIM, KARL KRISTIAN 01:27:06 01:26:55 M-M35  
  MAKOHON, VADYM 01:27:16 01:24:06 M-M35  
  ERIKSEN, EDWARD REMI 01:27:19 01:26:54 M-SENIOR  
  LIE, OYSTEIN 01:27:21 01:27:01 M-M50 Frosta
  MARCUSSEN, OSCAR TIMM 01:28:11 01:27:46 M-UNDER23  
  OSTERHOLT, ERIK 01:28:17 01:28:09 M-M55 Sandefjord LK/ Team Ingrid Kristiansen
  GROENNSLETT, ADRIAN 01:28:26 01:27:33 M-SENIOR  
  GROTTE, FREDRIK 01:28:50 01:28:25 M-SENIOR  
  ENGEN, AUDUN KRAG 01:28:55 01:27:56 M-SENIOR  
  ANDERSEN, JORGEN BERG 01:29:15 01:28:42 M-M45 Sandefjord
  JOHANNESSEN, KEN ROBIN 01:29:16 01:28:43 M-SENIOR  
  EIDE, ANDERS 01:29:31 01:28:35 M-M45 Norway
  LARSEN, CHRISTER 01:30:13 01:28:09 M-M50 Team Larsen 50 år
  SKRAAMESTOE, ANDRÉ 01:30:30 01:29:48 M-M45 BFG Bergen LK
  GUNDERSEN, RUBEN 01:30:58 01:29:57 M-M35 Øl og Kondis
  LIE, AASMUND 01:31:00 01:30:15 M-M45 Svorkmo NOI
  AAS, BENDIK 01:31:11 01:30:26 M-SENIOR Marin FK
  SKJONG, FILIP 01:31:12 01:29:59 M-SENIOR  
  FREDRIKSEN, TORKEL 01:31:13 01:28:54 M-SENIOR  
  JENSSEN, STIAN 01:31:39 01:30:34 M-SENIOR  
  GUNDERSEN, KJELL ERIK 01:31:54 01:30:08 M-SENIOR  
  KÄHLER, JOACHIM 01:32:42 01:30:22 M-SENIOR Team Olsvik
  TUFTE, PETTER 01:32:49 01:31:16 M-SENIOR NTNUI Rowing Warriors
  BUSTNES, HALVARD 01:33:23 01:32:10 M-SENIOR  
  HAVRE, EIRIK 01:33:36 01:33:19 M-UNDER23 Melkesyre
  WIKE, MORTEN 01:33:57 01:33:22 M-M50  
  NORDEIDE, SIMEN DUGSTAD 01:34:22 01:33:04 M-SENIOR  
  THORSTAD, SVEINUNG 01:34:48 01:34:43 M-M55  
  KRUTNES, JOAKIM SVERRMAN 01:35:00 01:33:47 M-UNDER23 Grismæn IL
  ROWEN, DHUVI 01:35:15 01:34:02 M-SENIOR Grismæn IL
  TONNESEN, MAGNUS 01:35:18 01:33:53 M-M35  
  LYNNE, ESPEN 01:37:01 01:34:57 M-M45 Team Larsen 50 år
  KÅRBY, EIRIK JOHAN 01:37:02 01:36:43 M-M35 Sk Rollon
  OEVERLI ANDERSEN, KRISTOFFER 01:37:20 01:36:27 M-SENIOR  
  BERENTSEN, HENRIK 01:37:58 01:35:38 M-M35 Lyse Aktiv
  FORSAA, HENRIK 01:38:10 01:37:09 M-SENIOR Heistad Lopeklubb
  LABAHÅ, TRYGVE 01:38:11 01:37:40 M-M65 Neiden
  NORDAHL, INGULF 01:38:31 01:37:27 M-M50 IL Gular
  AALBERG, JORGEN 01:38:45 01:37:52 M-SENIOR  
  RONNING, MARTIN PJAAKA 01:39:03 01:37:59 M-SENIOR  
  HEGGERNES, FRANK 01:40:58 01:40:32 M-M55 Varegg
  ALMLI, MARTIN 01:41:02 01:37:50 M-M35  
  MURI, KRISTOFFER 01:41:34 01:40:48 M-M35  
  LARSEN, MAGNUS BAKKERUD 01:41:37 01:40:00 M-M35  
  USTAD WIGGEN, ANDERS 01:41:40 01:38:27 M-SENIOR  
  DAHL, LARS ANDREAS 01:41:59 01:39:57 M-M40 Lofoten løpeklubb
  WRIGHT THOMASSEN, CHRISTIAN 01:42:10 01:41:08 M-M35 Heistad Løpeklubb 
  BERGAN, ANDERS 01:42:16 01:39:47 M-SENIOR Heistad Løpeklubb
  ANDERSEN, OEIVIND 01:42:28 01:39:49 M-M50 Varegg Fleridrett
  GJERVIK, JAN TORE 01:44:00 01:41:22 M-M50 Varegg/Melkesyre
  GAMLEM, TOM 01:44:08 01:41:18 M-M50  
  PETTERSEN, PER ARNE 01:44:37 01:42:17 M-SENIOR  
  NEVSTAD, ALEXANDER 01:44:43 01:43:24 M-SENIOR  
  NEUKAMM, ERNST CHRISTIAN 01:44:46 01:43:31 M-M50 Kriseklubb
  JENSEN, SVERRE KRISTOFFER 01:44:53 01:40:49 M-M55  
  BLIKRA, EINAR 01:45:08 01:44:25 M-M60  
  GRUDE KOLSTAD, CHRISTIAN 01:45:10 01:43:28 M-M35  
  KVAME, OVE 01:45:44 01:45:16 M-M50 Cava despues
  STROMME, ARVID 01:46:02 01:44:23 M-M55  
  OSALAND, ESPEN 01:46:19 01:43:48 M-M50 Team TE
  SIREVÅG, KJETIL 01:46:42 01:44:25 M-M35  
  VALKOV, ANDREY 01:47:45 01:46:14 M-M55  
  GRANLY, OYSTEIN 01:47:57 01:47:01 M-M60 Tjøme Løpeklubb
  BUGGE NICOLAYSEN, CARL JEFFERSON 01:48:07 01:45:36 M-M40 Bamford1869 Nærsnes
  DAHL, ERIK 01:49:32 01:45:44 M-M60  
  KITTELSEN, THEODOR 01:49:37 01:48:06 M-SENIOR La Taché
  BERGSRONNING, ERLEND 01:50:36 01:48:19 M-M35 SwimRun
  SANDBERG, FRANK 01:50:37 01:44:49 M-M35  
  AARBERG, KIM 01:52:28 01:50:18 M-M40  
  JONGENBURGER, ALEXANDER 01:53:02 01:50:07 M-M45 Sandnes IL
  ALVIM, HANS THOGER 01:53:33 01:47:27 M-SENIOR  
  NILSEN, EVEN ANDREAS 01:54:14 01:54:00 M-M55 BFG Bergen LK
  TJERNAES, KNUT 01:54:57 01:52:53 M-M45 Team Larsen 50 år
  BLIKRA, LARS HARALD 01:55:04 01:53:57 M-M60 Strindheim
  SAETRE, TORSTEIN 01:55:07 01:54:14 M-M55  
  &ZEN, PEDER 01:57:06 01:53:37 M-M50 Fossum
  WIGGEN, JOHAN OLAV 01:57:43 01:53:36 M-M55  
  GAUSLAND, EIRIK 01:58:02 01:52:41 M-M35  
  AARBERG, PETTER 01:58:10 01:56:00 M-SENIOR  
  STANGELAND, CHRISTER 01:59:56 01:54:43 M-M35 Team Trones
  HAGENES, SIMON HOEYNES 02:00:03 01:59:00 M-SENIOR Sotra Sportsklubb
  KOUMAS, MICHAEL 02:00:28 01:58:08 M-M40  
  ENGEBRETSEN, KEN 02:02:36 02:01:26 M-M55 LaTaché
  SKJELVAN, RUNE 02:02:51 01:59:21 M-M55  
  SVORTEVIK, TERJE RUNE 02:03:07 02:00:01 M-M65  
  HOLVIK, STEPHAN RENÉ 02:04:39 02:01:02 M-SENIOR  
  BAUSTAD, THOMAS 02:05:13 02:00:00 M-SENIOR  
  BJOERLYKKE, TOMMY 02:05:33 02:03:50 M-SENIOR  
  JOHANSEN, ASLAK MARIUS 02:07:46 02:04:16 M-M50  
  ORNEBO, JARLE 02:07:53 02:07:01 M-M50 Cava despues
  TORGERSEN, STIAN 02:11:12 02:08:44 M-M50 Swingers grenda
  RIISE-DALHEIM, ISAK 02:12:25 02:12:19 M-UNDER20  
  ERIKSEN, VIKTOR 02:14:21 02:10:13 M-M50 Tromsø havpadlekl.
  WIGGEN, ALEKSANDER 02:14:58 02:13:15 M-M35  
  AARBERG, ODDVAR 02:15:51 02:13:40 M-M65  
  MOERK, STEIN-WIGGO 02:17:23 02:15:10 M-M40  
  BRAKEDAL, RUNE 02:18:51 02:14:42 M-M50 Fitjar Idrettslag
  HAREIDE, RONALD 02:18:52 02:14:43 M-M60  
  GARATE, CHRISTIAN ALEJANDRO 02:19:38 02:18:24 M-M60 Varegg
  OEVERVOLD, STÅL 02:23:27 02:18:31 M-M50  
  BERG, TORGEIR 02:29:04 02:23:16 M-M55  
  ALMBAKK, ESPEN 02:41:59 02:40:27 M-SENIOR Bodø fengsel BIL


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