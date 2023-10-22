Kibiwott Kandie vant Valencia Halvmarathon med historiens fjerde raskeste tid. (Foto: Arrangøren).
Raske tider i Valencia Halvmaraton der 221 norske deltok
Løpet i Valencia ble arrangert under perfekte forhold med 15 grader på start og så og si ingen vind. I herrenes felt var det fire løpere som kom seg under 58 minutter, og det var Kibiwott Kandie som vant løpet på 57.40. Dette var kenyanerens første løp på distansen dette året og tok med dagens løp hans tredje seier i Valencia. Nummer to ble etiopiske Yomif Kejelcha på ny nasjonal rekord, 57.41. Tredje løper i mål, Gebrhiwet Hagos fikk identisk tid.
I kvinneklassen ble det trippelt kenyansk med seier til Margaret Chelimo. Hun satte ny personlig rekord og var for første gang under 65 minutter. Med tiden 1.04.46 var hun 7 sekunder raskere enn Irene Cheptai på 1.04.53. Nummer tre ble Janet Chepngetich med 1.05.15.
Raskeste nordmann ble Kristian Ulriksen på 1.09.49 og ble med det nummer 131. Lars-Kristian Eriksen fulgte deretter på 1.10.51 og 184.plass. Tredje norske løper i mål ble Knud Kalsås på 1.13.35.
Kerstin Kalsås fra Kristiansand Løpeklubb klokket inn på 1.21.12 og ble med det raskest av de norske kvinnene. Hun passerte målstreken som nummer 58. Dagens andre og tredje norske løpere i mål ble Marte Sønstevold på 1.23.32 og Cathrin Lindo Indredavik med tida 1.30.14.
221 norske løpere - 80 kvinner og 141 menn - fullførte årets Valencia Marathon, og flere hadde det sikkert vært om løpet ikke hadde kollidert med Hytteplanmila.
Svenske Carolina Wikstrom ble nummer 9 totalt og satte ny personlig rekord med hele 77 sekunder. Hun passerte målstreken på 1.09.39 og er med det nummer to på lista over de beste tidene i Sverige gjennom alle tider på distansen. Det er bare Sarah Lahti som har løpt raskere. Hun løp i Valencia i 2021 på 1.08.19.
19511 løpere fullførte årets Valencia Half Marathon. 5298 av dem var kvinner. (Foto: arrangøren)
|Kvinner
|Brutto
|Netto
|1
|CHELIMO, MARGARET
|01:04:46
|01:04:44
|F-SENIOR
|2
|CHEPTAI, IRINE
|01:04:53
|01:04:51
|F-SENIOR
|3
|CHEPNGETICH, JANET
|01:05:15
|01:05:13
|F-SENIOR
|4
|GEBRESLASE, GOTYTOM
|01:06:12
|01:06:10
|F-SENIOR
|5
|GEZAHAGN, TIGIST
|01:06:20
|01:06:18
|F-SENIOR
|6
|KEJETA, MELAT
|01:06:25
|01:06:24
|F-SENIOR
|7
|HARRISON, SAMANTHA
|01:07:10
|01:07:08
|F-SENIOR
|8
|HAFTU, NIGSTI
|01:08:42
|01:08:40
|F-SENIOR
|9
|WIKSTRÖM, CAROLINA
|01:09:39
|01:09:37
|F-SENIOR
|Upsala IF
|10
|HAGANS, LAUREN
|01:09:41
|01:09:37
|F-W35
|11
|LUENGO, LAURA
|01:09:41
|01:09:40
|F-SENIOR
|SEOANE PANPIN
|12
|NAVARRETE SANTANA, ESTHER
|01:09:58
|01:09:57
|F-SENIOR
|Real Club Celta
|13
|MCCORMACK, FIONNUALA
|01:10:13
|01:10:13
|F-W35
|14
|GALIMANY, MARTA
|01:10:45
|01:10:44
|F-W35
|CA ADIDAS
|15
|DAVIS, AMY
|01:10:46
|01:10:43
|F-SENIOR
|Norske løpere:
|KALSÅS, KERSTIN
|01:21:18
|01:21:12
|F-W35
|Kristiansand LK
|SONSTEVOLD, MARTE
|01:23:43
|01:23:32
|F-SENIOR
|INDREDAVIK, CATHRIN LINDO
|01:31:00
|01:30:14
|F-SENIOR
|ERIKSEN, ISELIN
|01:32:17
|01:31:34
|F-SENIOR
|NTNUI
|KOMMEDAL, HANNE
|01:33:53
|01:33:07
|F-SENIOR
|TeamTasta
|HAGELUND, EMMA CLAIRE
|01:36:42
|01:36:27
|F-SENIOR
|LITLERÉ, HANNE
|01:37:54
|01:36:36
|F-W35
|LKC
|JANITZ, VICTORIA
|01:39:06
|01:36:01
|F-W45
|Mandagsklubben
|FALCH, NARIN
|01:39:13
|01:35:36
|F-SENIOR
|WIKE, VIBEKE
|01:40:33
|01:39:58
|F-W45
|SKODJE, BEATE
|01:41:11
|01:40:46
|F-SENIOR
|JORSTAD, INGVILD
|01:41:13
|01:40:43
|F-SENIOR
|TIF Viking
|AANENSEN ERIKSEN, VILDE
|01:41:57
|01:39:11
|F-SENIOR
|BJORNESET, KATRINE
|01:44:42
|01:43:24
|F-SENIOR
|BORCHSENIUS, CHARLOTTE
|01:44:56
|01:44:03
|F-SENIOR
|OSALAND, TRUDE
|01:45:27
|01:42:57
|F-W50
|Team TE
|BERNTSEN, STINE ANETTE
|01:45:28
|01:41:31
|F-SENIOR
|BAKSTAD, INGER BRITT
|01:46:28
|01:46:18
|F-W55
|Team mosjon
|HAGESKAL, KATHRINE
|01:47:53
|01:45:48
|F-W45
|Kyrksæterøra IL
|WILBERG, LINN DYVEKE
|01:48:09
|01:44:57
|F-W40
|BANDO, MONICA
|01:49:35
|01:49:28
|F-W45
|HAMMERSLAND, LISBETH
|01:51:59
|01:48:59
|F-W60
|ENGER, MARIANNE
|01:52:41
|01:52:02
|F-W55
|HERNES, SOLFRID
|01:54:26
|01:51:37
|F-W35
|GUNHILD LAUVSNES, VENGEN
|01:54:59
|01:54:26
|F-W35
|RUUD, BODIL
|01:55:04
|01:53:57
|F-W60
|WOLD, EVELYN KVAMME
|01:55:51
|01:52:51
|F-W55
|Løperjenter
|JOHANNESSEN, MARITZHA
|01:57:14
|01:51:14
|F-SENIOR
|ANDERSEN, PIA
|01:57:26
|01:56:19
|F-W45
|LEIN, MARTHE
|01:57:32
|01:51:21
|F-W45
|Frosta
|ROGNERUD, HELLE
|01:57:41
|01:51:38
|F-SENIOR
|BERG, HELLE
|01:58:44
|01:55:57
|F-W45
|Sandefjord LK
|MELBY, ANNIE
|02:01:02
|01:58:28
|F-SENIOR
|Annie og Juliane R
|ROLSTAD, JULIANE
|02:01:02
|01:58:28
|F-SENIOR
|Annie og Juliane R
|SKJOLBERG, ANNE GRETHE
|02:01:13
|01:59:09
|F-W35
|SKODJE, KARI
|02:01:46
|02:00:02
|F-W40
|STEN, UNNI
|02:02:16
|02:00:31
|F-W55
|Kalandseidet
|SAETHER-LARSEN, PERNILLE
|02:03:05
|02:00:10
|F-SENIOR
|SVORTEVIK, VIBEKE LYNGTU
|02:03:06
|02:00:01
|F-W55
|Varegg Fleridrett
|HARNES, THEA
|02:03:13
|01:57:54
|F-SENIOR
|OLSEN, MERETHE
|02:03:17
|01:57:29
|F-W35
|MEYER, ELINE
|02:03:21
|02:00:21
|F-SENIOR
|FAGNASTOEL, BJOERG
|02:03:44
|02:00:48
|F-W60
|Telesport Bergen
|OPPEDAL, LINE
|02:04:35
|02:02:20
|F-SENIOR
|NTNUI
|JENSEN, JANNE KARIN
|02:05:20
|02:03:34
|F-W50
|TIF Viking
|HILTON, ELISABETH
|02:06:43
|02:03:46
|F-W55
|KALLESTAD, MARIANNE
|02:08:10
|02:05:09
|F-W55
|Løperjentene
|NONSTAD, VIGDIS
|02:09:49
|02:07:58
|F-W55
|AADLAND, INGRID
|02:10:12
|02:07:21
|F-SENIOR
|RISE, ELISABETH
|02:11:13
|02:07:54
|F-W45
|HEGGERNES, PINAR
|02:11:24
|02:09:43
|F-W50
|Varegg
|FUNDERUD, KRISTIN
|02:13:09
|02:07:11
|F-W50
|VOLSTAD, ANITA
|02:13:29
|02:07:31
|F-W50
|Nadderud Running Club
|GJERVIK, SIV NINA
|02:13:55
|02:10:20
|F-W55
|Løperjenter
|DROENEN, ANNE MARTHE
|02:13:56
|02:10:19
|F-SENIOR
|STRAUMANN, HILDE
|02:14:42
|02:11:13
|F-W50
|ANNANIASSEN, ANNE SOFIE
|02:16:53
|02:11:52
|F-W45
|MOLNES, JANNE
|02:18:22
|02:14:12
|F-W50
|STOKSTAD, HEGE
|02:18:47
|02:11:40
|F-W45
|Bodø Spring & Spa
|SKJELVAN, TRUDE
|02:19:49
|02:16:19
|F-W55
|Bergen City Maraton
|HAGA, ANNBJORG
|02:20:19
|02:18:38
|F-W50
|Melkesyre
|HAVRE, INA AMALIE
|02:20:19
|02:18:38
|F-SENIOR
|Melkesyre
|MOEN, MARIT
|02:22:05
|02:16:15
|F-W40
|DROENEN, ELISABETH
|02:22:24
|02:18:48
|F-SENIOR
|ANDERSEN, BENTE
|02:23:24
|02:19:13
|F-W55
|Løperjentene
|HARNES, BENEDICTE
|02:23:51
|02:23:46
|F-W55
|BJOERLYKKE, CECILIE
|02:23:59
|02:20:24
|F-W50
|Løperjentene
|THORSTAD, MAY SIRI
|02:24:15
|02:23:21
|F-SENIOR
|ÅKERNES, KARI MAGRETE
|02:28:17
|02:25:15
|F-W55
|Viking
|TOLLESHAUG, MONICA
|02:28:19
|02:24:45
|F-W60
|Løperjenter i Bergen
|TORGERSEN, HEIDI BERG
|02:28:28
|02:25:37
|F-W50
|Trondheim Runners
|MYRÅS, KJERSTI
|02:28:30
|02:23:34
|F-W50
|BAKKEN, LISE
|02:28:52
|02:23:11
|F-W35
|BJORNDAL, JEANETTE
|02:28:58
|02:26:42
|F-SENIOR
|JOHANSSON, RIKKE
|02:34:40
|02:31:36
|F-W35
|SOLAKER, GRO ANETTE
|02:37:22
|02:34:52
|F-W45
|MYLLYMAEKI, LILL HEGE
|02:50:27
|02:48:54
|F-W50
|INDREBO, ANETTE
|02:50:42
|02:48:48
|F-W55
|Viking
|FURNES, KJERSTI
|02:50:42
|02:48:48
|F-W50
|SMALSVIK, KATHRINE
|02:53:45
|02:50:54
|F-W50
|Menn
|Brutto
|Netto
|1
|KANDIE, KIBIWOT
|00:57:40
|00:57:38
|M-SENIOR
|2
|KEJELCHA, YOMIF
|00:57:41
|00:57:40
|M-SENIOR
|3
|GEBRHIWET, HAGOS
|00:57:41
|00:57:40
|M-SENIOR
|4
|BAREGA, SELEMON
|00:57:50
|00:57:49
|M-SENIOR
|5
|SAWE, SABASTIAN
|00:58:29
|00:58:27
|M-SENIOR
|6
|CHEPKWONY, HILLARY
|00:58:53
|00:58:52
|M-SENIOR
|7
|KIMELI, MATHEW
|00:59:00
|00:58:58
|M-SENIOR
|8
|KIMELI, NICHOLAS
|00:59:06
|00:59:05
|M-SENIOR
|9
|KIPKOECH, HILLARY
|00:59:22
|00:59:22
|M-SENIOR
|10
|LANGAT, WELDON
|00:59:22
|00:59:22
|M-SENIOR
|11
|KIPROP, STEPHEN
|00:59:32
|00:59:30
|M-SENIOR
|12
|WORKU, TADESE
|00:59:33
|00:59:32
|M-UNDER23
|13
|MAYO, CARLOS
|00:59:39
|00:59:39
|M-SENIOR
|CA ADIDAS
|14
|BARATA, SAMUEL
|00:59:40
|00:59:40
|M-SENIOR
|15
|RIVA, PIETRO
|00:59:41
|00:59:41
|M-SENIOR
|16
|FELIX, BOUR
|01:00:39
|01:00:39
|M-SENIOR
|Asics team
|Norske løpere:
|ULRIKSEN, KRISTIAN
|01:09:53
|01:09:49
|M-M35
|Tromsø Løpeklubb
|ERIKSEN, LARS-KRISTIAN
|01:10:56
|01:10:51
|M-M40
|Netfit
|KALSÅS, KNUD
|01:13:45
|01:13:35
|M-M40
|Kristiansand LK
|GILL, MARCUS
|01:13:46
|01:13:35
|M-SENIOR
|HLK
|GROV TURVOLL, JOAR
|01:14:25
|01:14:08
|M-SENIOR
|Bodø bauta
|NORDVIK, EIRIK
|01:15:00
|01:14:51
|M-M40
|Namdal løpeklubb
|PEDERSEN, KRISTER AAEN
|01:16:38
|01:16:19
|M-SENIOR
|Sandnes IL
|RONNING, KRISTIAN
|01:17:49
|01:17:35
|M-M40
|FJERMEROS, BASTIAN
|01:17:56
|01:17:39
|M-M35
|SK Vidar
|ELVETUN, OLE LOESETH
|01:18:08
|01:17:47
|M-M35
|Ås IL
|HAGESKAL, LARS OLE
|01:18:46
|01:18:34
|M-M45
|Kyrksæterøra IL
|MOSAND, ERLEND
|01:18:53
|01:18:35
|M-M40
|Lofoten Lopeklubb
|ADOLFSEN, KRISTOFFER
|01:19:47
|01:19:38
|M-SENIOR
|IL Heming
|OLSEN, JON ARE
|01:19:58
|01:19:56
|M-SENIOR
|NTUI Rowing Worriors
|THERKELSEN, MAGNUS
|01:20:03
|01:19:40
|M-SENIOR
|HLK
|ALMLI, KRISTIAN
|01:20:18
|01:20:12
|M-M35
|Svorkmo / NOI
|ADELER, ERIK
|01:20:31
|01:20:14
|M-M40
|KJOL, VEGARD EISMANN
|01:20:59
|01:20:50
|M-M50
|Tonsberg Runners
|LINDGREN, FILIP
|01:21:06
|01:20:56
|M-M40
|Tonsberg Runners
|HOJEM, ANDERS
|01:21:40
|01:21:17
|M-SENIOR
|HAGA, IVAR
|01:22:18
|01:22:02
|M-M35
|Mandagsklubben
|HEINRICH, KJELL
|01:22:23
|01:22:16
|M-UNDER23
|NTNUI
|INDREDAVIK, EIRIK LINDO
|01:23:48
|01:23:27
|M-M35
|FOSSE, CHRISTIAN
|01:23:54
|01:23:12
|M-M35
|BRATBERG, GJERMUND
|01:23:59
|01:23:51
|M-SENIOR
|TVEIT, EIRIK
|01:24:01
|01:23:52
|M-SENIOR
|KORSANE, TOR SVERRE
|01:24:03
|01:22:30
|M-M50
|Tønsberg Runners
|SEMASKEVIC, JAKOV
|01:24:16
|01:23:53
|M-SENIOR
|SKURDAL, HARALD
|01:24:17
|01:24:17
|M-SENIOR
|NTNUI
|BOXILL KNUTSEN, ANDREAS
|01:24:17
|01:24:00
|M-M35
|Sandnes
|OLSVIK, MAGNUS
|01:24:29
|01:24:07
|M-SENIOR
|SOELVBERG, TORE
|01:24:34
|01:24:18
|M-SENIOR
|SLETVOLD, ODD IVAR
|01:24:45
|01:24:18
|M-M45
|Svorkmo N.O.I
|STRUIJK, RENÉ
|01:25:34
|01:24:52
|M-M35
|WÅGENE, FREDRIK ANDRESEN
|01:25:37
|01:25:04
|M-SENIOR
|Heistad løpeklubb
|THERKELSEN KONGSTVEDT, DANIEL
|01:25:46
|01:25:13
|M-SENIOR
|Heistad Løpeklubb
|URDAL, OLE MAGNUS
|01:25:49
|01:25:33
|M-M40
|Perseklubben
|STYRVOLD, ANDRÉ
|01:25:54
|01:25:51
|M-M35
|HLK
|HUSDAL, YNGVE
|01:27:05
|01:26:21
|M-M35
|NORDHEIM, KARL KRISTIAN
|01:27:06
|01:26:55
|M-M35
|MAKOHON, VADYM
|01:27:16
|01:24:06
|M-M35
|ERIKSEN, EDWARD REMI
|01:27:19
|01:26:54
|M-SENIOR
|LIE, OYSTEIN
|01:27:21
|01:27:01
|M-M50
|Frosta
|MARCUSSEN, OSCAR TIMM
|01:28:11
|01:27:46
|M-UNDER23
|OSTERHOLT, ERIK
|01:28:17
|01:28:09
|M-M55
|Sandefjord LK/ Team Ingrid Kristiansen
|GROENNSLETT, ADRIAN
|01:28:26
|01:27:33
|M-SENIOR
|GROTTE, FREDRIK
|01:28:50
|01:28:25
|M-SENIOR
|ENGEN, AUDUN KRAG
|01:28:55
|01:27:56
|M-SENIOR
|ANDERSEN, JORGEN BERG
|01:29:15
|01:28:42
|M-M45
|Sandefjord
|JOHANNESSEN, KEN ROBIN
|01:29:16
|01:28:43
|M-SENIOR
|EIDE, ANDERS
|01:29:31
|01:28:35
|M-M45
|Norway
|LARSEN, CHRISTER
|01:30:13
|01:28:09
|M-M50
|Team Larsen 50 år
|SKRAAMESTOE, ANDRÉ
|01:30:30
|01:29:48
|M-M45
|BFG Bergen LK
|GUNDERSEN, RUBEN
|01:30:58
|01:29:57
|M-M35
|Øl og Kondis
|LIE, AASMUND
|01:31:00
|01:30:15
|M-M45
|Svorkmo NOI
|AAS, BENDIK
|01:31:11
|01:30:26
|M-SENIOR
|Marin FK
|SKJONG, FILIP
|01:31:12
|01:29:59
|M-SENIOR
|FREDRIKSEN, TORKEL
|01:31:13
|01:28:54
|M-SENIOR
|JENSSEN, STIAN
|01:31:39
|01:30:34
|M-SENIOR
|GUNDERSEN, KJELL ERIK
|01:31:54
|01:30:08
|M-SENIOR
|KÄHLER, JOACHIM
|01:32:42
|01:30:22
|M-SENIOR
|Team Olsvik
|TUFTE, PETTER
|01:32:49
|01:31:16
|M-SENIOR
|NTNUI Rowing Warriors
|BUSTNES, HALVARD
|01:33:23
|01:32:10
|M-SENIOR
|HAVRE, EIRIK
|01:33:36
|01:33:19
|M-UNDER23
|Melkesyre
|WIKE, MORTEN
|01:33:57
|01:33:22
|M-M50
|NORDEIDE, SIMEN DUGSTAD
|01:34:22
|01:33:04
|M-SENIOR
|THORSTAD, SVEINUNG
|01:34:48
|01:34:43
|M-M55
|KRUTNES, JOAKIM SVERRMAN
|01:35:00
|01:33:47
|M-UNDER23
|Grismæn IL
|ROWEN, DHUVI
|01:35:15
|01:34:02
|M-SENIOR
|Grismæn IL
|TONNESEN, MAGNUS
|01:35:18
|01:33:53
|M-M35
|LYNNE, ESPEN
|01:37:01
|01:34:57
|M-M45
|Team Larsen 50 år
|KÅRBY, EIRIK JOHAN
|01:37:02
|01:36:43
|M-M35
|Sk Rollon
|OEVERLI ANDERSEN, KRISTOFFER
|01:37:20
|01:36:27
|M-SENIOR
|BERENTSEN, HENRIK
|01:37:58
|01:35:38
|M-M35
|Lyse Aktiv
|FORSAA, HENRIK
|01:38:10
|01:37:09
|M-SENIOR
|Heistad Lopeklubb
|LABAHÅ, TRYGVE
|01:38:11
|01:37:40
|M-M65
|Neiden
|NORDAHL, INGULF
|01:38:31
|01:37:27
|M-M50
|IL Gular
|AALBERG, JORGEN
|01:38:45
|01:37:52
|M-SENIOR
|RONNING, MARTIN PJAAKA
|01:39:03
|01:37:59
|M-SENIOR
|HEGGERNES, FRANK
|01:40:58
|01:40:32
|M-M55
|Varegg
|ALMLI, MARTIN
|01:41:02
|01:37:50
|M-M35
|MURI, KRISTOFFER
|01:41:34
|01:40:48
|M-M35
|LARSEN, MAGNUS BAKKERUD
|01:41:37
|01:40:00
|M-M35
|USTAD WIGGEN, ANDERS
|01:41:40
|01:38:27
|M-SENIOR
|DAHL, LARS ANDREAS
|01:41:59
|01:39:57
|M-M40
|Lofoten løpeklubb
|WRIGHT THOMASSEN, CHRISTIAN
|01:42:10
|01:41:08
|M-M35
|Heistad Løpeklubb
|BERGAN, ANDERS
|01:42:16
|01:39:47
|M-SENIOR
|Heistad Løpeklubb
|ANDERSEN, OEIVIND
|01:42:28
|01:39:49
|M-M50
|Varegg Fleridrett
|GJERVIK, JAN TORE
|01:44:00
|01:41:22
|M-M50
|Varegg/Melkesyre
|GAMLEM, TOM
|01:44:08
|01:41:18
|M-M50
|PETTERSEN, PER ARNE
|01:44:37
|01:42:17
|M-SENIOR
|NEVSTAD, ALEXANDER
|01:44:43
|01:43:24
|M-SENIOR
|NEUKAMM, ERNST CHRISTIAN
|01:44:46
|01:43:31
|M-M50
|Kriseklubb
|JENSEN, SVERRE KRISTOFFER
|01:44:53
|01:40:49
|M-M55
|BLIKRA, EINAR
|01:45:08
|01:44:25
|M-M60
|GRUDE KOLSTAD, CHRISTIAN
|01:45:10
|01:43:28
|M-M35
|KVAME, OVE
|01:45:44
|01:45:16
|M-M50
|Cava despues
|STROMME, ARVID
|01:46:02
|01:44:23
|M-M55
|OSALAND, ESPEN
|01:46:19
|01:43:48
|M-M50
|Team TE
|SIREVÅG, KJETIL
|01:46:42
|01:44:25
|M-M35
|VALKOV, ANDREY
|01:47:45
|01:46:14
|M-M55
|GRANLY, OYSTEIN
|01:47:57
|01:47:01
|M-M60
|Tjøme Løpeklubb
|BUGGE NICOLAYSEN, CARL JEFFERSON
|01:48:07
|01:45:36
|M-M40
|Bamford1869 Nærsnes
|DAHL, ERIK
|01:49:32
|01:45:44
|M-M60
|KITTELSEN, THEODOR
|01:49:37
|01:48:06
|M-SENIOR
|La Taché
|BERGSRONNING, ERLEND
|01:50:36
|01:48:19
|M-M35
|SwimRun
|SANDBERG, FRANK
|01:50:37
|01:44:49
|M-M35
|AARBERG, KIM
|01:52:28
|01:50:18
|M-M40
|JONGENBURGER, ALEXANDER
|01:53:02
|01:50:07
|M-M45
|Sandnes IL
|ALVIM, HANS THOGER
|01:53:33
|01:47:27
|M-SENIOR
|NILSEN, EVEN ANDREAS
|01:54:14
|01:54:00
|M-M55
|BFG Bergen LK
|TJERNAES, KNUT
|01:54:57
|01:52:53
|M-M45
|Team Larsen 50 år
|BLIKRA, LARS HARALD
|01:55:04
|01:53:57
|M-M60
|Strindheim
|SAETRE, TORSTEIN
|01:55:07
|01:54:14
|M-M55
|&ZEN, PEDER
|01:57:06
|01:53:37
|M-M50
|Fossum
|WIGGEN, JOHAN OLAV
|01:57:43
|01:53:36
|M-M55
|GAUSLAND, EIRIK
|01:58:02
|01:52:41
|M-M35
|AARBERG, PETTER
|01:58:10
|01:56:00
|M-SENIOR
|STANGELAND, CHRISTER
|01:59:56
|01:54:43
|M-M35
|Team Trones
|HAGENES, SIMON HOEYNES
|02:00:03
|01:59:00
|M-SENIOR
|Sotra Sportsklubb
|KOUMAS, MICHAEL
|02:00:28
|01:58:08
|M-M40
|ENGEBRETSEN, KEN
|02:02:36
|02:01:26
|M-M55
|LaTaché
|SKJELVAN, RUNE
|02:02:51
|01:59:21
|M-M55
|SVORTEVIK, TERJE RUNE
|02:03:07
|02:00:01
|M-M65
|HOLVIK, STEPHAN RENÉ
|02:04:39
|02:01:02
|M-SENIOR
|BAUSTAD, THOMAS
|02:05:13
|02:00:00
|M-SENIOR
|BJOERLYKKE, TOMMY
|02:05:33
|02:03:50
|M-SENIOR
|JOHANSEN, ASLAK MARIUS
|02:07:46
|02:04:16
|M-M50
|ORNEBO, JARLE
|02:07:53
|02:07:01
|M-M50
|Cava despues
|TORGERSEN, STIAN
|02:11:12
|02:08:44
|M-M50
|Swingers grenda
|RIISE-DALHEIM, ISAK
|02:12:25
|02:12:19
|M-UNDER20
|ERIKSEN, VIKTOR
|02:14:21
|02:10:13
|M-M50
|Tromsø havpadlekl.
|WIGGEN, ALEKSANDER
|02:14:58
|02:13:15
|M-M35
|AARBERG, ODDVAR
|02:15:51
|02:13:40
|M-M65
|MOERK, STEIN-WIGGO
|02:17:23
|02:15:10
|M-M40
|BRAKEDAL, RUNE
|02:18:51
|02:14:42
|M-M50
|Fitjar Idrettslag
|HAREIDE, RONALD
|02:18:52
|02:14:43
|M-M60
|GARATE, CHRISTIAN ALEJANDRO
|02:19:38
|02:18:24
|M-M60
|Varegg
|OEVERVOLD, STÅL
|02:23:27
|02:18:31
|M-M50
|BERG, TORGEIR
|02:29:04
|02:23:16
|M-M55
|ALMBAKK, ESPEN
|02:41:59
|02:40:27
|M-SENIOR
|Bodø fengsel BIL