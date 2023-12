Det var mye som klaffet under det japanske mesterskapet sist helg, og resultatet av det ble blant annet meget gode tider på 10000 meter. En kombinasjon av rask friidrettsbane, gode forhold, wavelight pacing-system, utmerket fartsholding fra kenyanske løpere, skoteknologi og kjempestemning på tribunen ga rekordtider på banen.



4 kvinner under 31 minutter

På mange måter ble de to løpene på 10000 meter (kvinner og menn) nesten en kopi av hverandre. I begge løp var det en Japan-bosatt kenyaner som holdt perfekt hastighet.

I kvinneklassen var det kenyanske Judy Jepngetich som sørget for å holde farten oppe. Ut på den siste runden var fire kvinner fortsatt med i tetkampen, men Ririka Hironaka og Yuka Takashima kjørte hardt i front. Førstnevnte fikk en drøy tur i bane 2, men hadde mer krutt igjen. Med 200 meter igjen til mål satte hun inn en vanvittig sluttspurt som ga henne 10 meters forsprang på noen få sekunder. Hun holdt farten til mål og vant på 30.55. Yuka Takashima ble nummer to på 30.57,26. Haruka Kokai tok tredjeplassen med 30.57,67, mens Rino Goshima ble den fjerde kvinnen under 31 minutter med 3.58,83.



De 10 beste damene

Plass Navn Tid Merknad 1. Ririka Hironaka (Japan Post) 30:55.29 PB (all-time JPN #6) 2. Yuka Takashima (Shiseido) 30:57.26 PB (all-time JPN #6) 3. Haruka Kokai (Daiichi Seimei) 30:57.67 PB (all-time JPN #7) 4. Rino Goshima (Shiseido) 30:58.83 PB (all-time JPN #8) 5. Wakana Kabasawa (Mitsui Sumitomo Kaijo) 31:45.19 PB 6. Nagisa Shimotabira (Senko) 31:48.54 PB 7. Miyaka Sugata (Japan Post) 31:49.20 8. Mikuni Yada (Edion) 31:49.74 9. Risa Yamazaki (Nittai Univ.) 31:50.13 PB 10. Nanami Watanabe (Panasonic) 31:50.59 PB

Se kvinnenes løp her

Imponerende løping ga nasjonal rekord

I herreklassen var det flere løpere med i tetgruppen, og farten var noe mer aggresiv. Kenyanske Kiprono Sitonik (som løper for den japanske klubben Kurosaki Harima) holdt meget stabil fart i front. Han noterte nøyaktig samme hastighet på hver eneste tusenmeter fra 2000 meter til 8000 meter, nøyaktig fart tilsvarende 2 sekunder bedre enn den japanske rekorden. Mot slutten av løpet var det, som i kvinneklassen, fire løpere som hang med.

Den kvinnelige fartsholderen Jepngetich ga seg med noen runder igjen til mål. Det gjorde ikke Sitonik i herreklassen. Han fortsatte til mål og løp inn som nest beste på ny personlig rekord 27.12.27. Med 1000 meter igjen dro fartsholder Sitonik og Kazuya Shiojiri litt fra de andre, og med 600 meter igjen økte sistnevnte ytterligere. Han hadde enda en fartsøkning på lager, som kom med 200 meter igjen. Med 60 sekunder på den siste runden, forbedret han den nasjonale rekorden med nesten 9 sekunder. Vinnertid 27.09,80.

Sitonik ble altså nummer to med 27.12,27, men nummer to i det japanske mesterskap ble Tomoki Ota med 27.12,53. Akira Aizawa ble nummer tre med 27.13,04.

Med denne konkurransen har 37 japanske menn løpt raskere enn 28 minutter på 10000 meter i år. Kun Kenya har flere løpere under 28-minuttersgrensa. 58 løpere har vært raskere i år, og 49 av dem løper i Japan.



De 10 beste herrene

Plass Navn Tid Merknad 1. Kazuya Shiojiri (Fujitsu) 27:09.80 NR PACE Kiprono Sitonik (Kurosaki Harima) 27:12.27 PB 2. Tomoki Ota (Toyota) 27:12.53 PB (all-time JPN #2) 3. Akira Aizawa (Asahi Kasei) 27:13.04 PB (all-time JPN #3) 4. Ren Tazawa (Toyota) 27:22.31 PB (all-time JPN #4) 5. Ayumu Kobayashi (NTT Nishi Nihon) 27:28.13 PB (all-time JPN #7) 6. Ayumu Okawa (Press Kogyo) 27:45.55 PB 7. Takashi Nanba (Toenec) 27:46.66 PB 8. Yusuke Tamura (Kurosaki Harima) 27:46.99 9. Shunya Kikuchi (Chugoku Denryoku) 27:47.76 PB 10. Kanta Shimizu (Subaru) 27:50.32

Se herrenes løp her