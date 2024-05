I flott forsommervær fullførte hele 57 stafettlag og 720 enkeltløpere den 10 miles lange distansen. I tillegg løp 75 deltakere samme distanse i trimklassen uten tidtaking, noe som førte til en ny deltakerrekord.



Tett kamp blant herrene

Beste herre ble Sondre Lomeland fra Sportsklubben Vidar med tiden 54.21. Han var bare 10 sekunder foran Mats Hellerud fra Moss IL, mens Ulrik Lolland fra Rygge IL tok tredjeplassen med 54.53.



– Dette skal feires med pizza, sa en smørblid Lomeland til Fredrikstad Blad etter målgang.



De 5 beste herrene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 260 LOMELAND Sondre Sportsklubben Vidar M23-34 54:19:00 2 972 HELLERUD Mats Moss IL M23-34 54:29:00 3 817 LOLLAND Ulrik Rygge IL M23-34 54:53:00 4 927 BERGSLAND Andreas Trøsken IL / Team Swenor M23-34 55:04:00 5 840 LOOYAR Hamse Moss M40-44 57:43:00

Overlegen seier i kvinneklassen

Sigrun Gjølberg fra Rygge IL vant kvinneklassen med tiden 59.56, nesten fem minutter foran Petra Jacoby fra Hosle som løp inn på 1.04.50. Maiken Berthelsen fra Oslo tok tredjeplassen med 1.06.04.



– Jeg er veldig fornøyd, men det er synd at det var litt motvind på veien, sa Gjølberg. Dette var hennes første deltakelse i Glommaløpet, og hun planla å feire seieren med en is i varmen.



De 5 beste kvinnene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 815 GJØLBERG Sigrun Rygge IL K23-34 59:55:00 2 589 JACOBY Petra Hosle K40-44 01:04:47 3 880 BERTHELSEN Maiken Oslo K23-34 01:06:00 4 591 MATHISEN Thea Fredrikstad IF K35-39 01:06:19 5 901 LARSEN Julie Marie Fredrikstad IF K23-34 01:06:50

Trimklassen også populær

Tord Fuglem (53) var den første til å krysse målstreken i dagens løp, da han deltok i trimklassen som startet en halvtime før hovedløpet.

– Jeg skulle egentlig løpe hovedløpet, men det var fullt da jeg skulle melde meg på. Dermed ble det trimklassen i stedet, forklarte Fuglem til Fredrikstad Blad. Han hadde fortsatt energi igjen etter løpet og planla å jogge tilbake til bilen for å spare penger på bomringen.



Stafettlagene imponerte

I stafettkonkurransene var det høy innsats og raske tider. Pæddekummen Elite A-lag fra Sarpsborg vant herreklassen med tiden 56.25. Kvinneklassen ble vunnet av (T)raskere fra Sellebakk med 1.49.54 som eneste påmeldte lag.

I mix-klassen satte Solcellespesialisten 2 fra Fredrikstad ny klasserekord med tiden 55.08. Team Solberg Elite 1 fra Ski tok andreplassen med 57.54, mens Hagle Eiendomsservice fra Manstad kom på tredjeplass med 59.44. Vinnerlaget hadde velkjente navn på laget, med skiløperne Kasper Stadaas på 7. etappe og Andreas Nygaard på 8. etappe.

- For solcellespesialisten, som forsvarte fjorårsseieren. Artig etappe, for det meste på grus, skrev Nygaard på Strava etter løpet. Treningsloggen viser at etappen var litt i overkant av 2 kilometer.



De 5 beste mix-lagene

Plass Lag Tid 1 SOLCELLESPESIALISTEN 2 55:08:00 2 TEAM SOLBERG ELITE 1 1 57:54:00 3 HAGLE EIENDOMSSERVICE 59:44:00 4 NORCONSULT 01:03:44 5 MSKFRIM 1 01:04:24

Fulltegnet løp

Påmeldingen til årets Glommaløp har vært svært populær, og hovedløpet ble fulltegnet tidlig. Med omtrent 800 deltakere som løp fra Sarpsborg til Gamlebyen, ble det et livlig og vellykket arrangement.

Arrangørene oppfordret deltakerne til å hente startnummer i god tid for å unngå lange køer, og det ble lagt opp til en festlig atmosfære i målområdet med muligheter for mat og drikke på Gamlebyens restauranter og sjenkesteder.



Se video fra starten



Arrangørvideo