Når Vestfold Historic Ultra Trail (VHUT) går av stabelen for sjette gang denne helga, er det med rekordpåmelding. Over 100 deltakere har meldt seg på de tre distansene 50 kilometer, 87 kilometer og 147 kilometer. Alle tre distanser har målgang i Hengsrød i Våle.

- Det er et privilegium å få arrangere et løp akkurat slik jeg selv liker det, sier løpsleder Arne Nåtedal. Sammen med kona Bjørg Marit Sollie og gode venner har han bygd opp et løp som tar deltakerne med på en reise gjennom det beste av Vestfolds stinett og toppturer.

Lang historie bak løypa

Ideen til løpet ble født allerede i 2015, da Nåtedal deltok i Hof Toppers Ultra. Asfaltetappene i det løpet inspirerte ham til å skape en rendyrket ultra trail i nærområdet. I årene som fulgte, ble løypa utviklet gjennom utallige langturer, og i 2020 kunne de første deltakerne ønske velkommen til start.

- Gode naturopplevelser, topper med fin utsikt, mest mulig teknisk sti og minst mulig asfalt. Det har vært rettesnora hele veien, forteller Nåtedal.



Starten går for 50 km-løperne i 2022. (Foto: arrangøren)

Løypa: Topper, terreng og tekniske utfordringer

Langdistansen på 147 kilometer byr på 5000 høydemeter og tar deltakerne gjennom en variert og krevende trasé: Ryksåsen, Hvittingen, Montebello, Skibergfjell, Hajern, Snippane, Merkedammen, Brånafjell, Langevann og Revetal er bare noen av høydepunktene før målgang i Hengsrød.

87-kilometeren starter ved matstasjonen på Eidsfoss og følger samme trase videre, mens 50-kilometeren har start på Damtjernveien i Vivestad.

Løypa er ikke merka i sin helhet, og deltakerne må selv navigere ved hjelp av GPS, eventuelt kart og kompass. Enkelte strekk er rydda og båndmerka, men prinsippet er klart: sporet skal følges.

Nonstop-løp gjennom natta

De to lengste distansene starter lørdag og går gjennom natta. Løperne må bære med seg alt nødvendig utstyr mellom matstasjonene. Med GPS-tracker på alle deltakere, kan publikum følge med i sanntid.



Her kan du følge løperne gjennom løypene

Kamp om løyperekorden på 50-kilometeren

Spesielt spennende blir det på den korteste distansen. Espen Spro satte løyperekord på 4.27 i 2022, men i år får han tøff konkurranse fra Tobias Dahl Fenre. Fenre vant Skogvokteren 85 km under NM Terrengultra i fjor med 8.02, og det kan fort skje at de to sammen kan presse rekorden med opptil 10–15 minutter.



Det kan fort bli løyperekord på 50 km i år. Her har akkurat Rikard Tollefsen løpt inn til ny løyperekord på 147 km, i 2022. (Foto: arrangøren)

Opplevelse i sentrum

Med base hjemme hos arrangørparet på Hengsrød og matstasjoner bemannet av erfarne løpere, er det ingen tilfeldigheter i hvordan deltakerne blir ivaretatt. Målet er at hver løper skal få en minnerik reise, både fysisk og mentalt, gjennom Vestfolds vakreste og mest krevende terreng.

- Det viktigste er å tilby løperne gode opplevelser, sier Nåtedal.

