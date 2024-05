Med fint og varmt vær og solskinn over Søgne ble det en super opplevelse for alle da Kjellandsmila ble satt opp som karuselløp. Det var hele 750 deltakere, noe som er rekordmange i disse løpene.

Det var gjort en imponerende mobilisering av lokal idrettsungdom, der fotball­guttene var en del flere enn jentene. Starten var litt av et syn, med overivrige småtasser som spurtet ut for å komme først til de mer trange skogspartiene av løypa. Kjempeinnsats av disse, selv om de ved målgangen hadde litt mer avmålt fart.



Fra starten av lang løype.

Kondis sin lokale reporter Sverre Larsen snakket med vinneren av kort løype, Brage Bjorvand Josefsen, og vinneren av lang løype ved Simen Koland. Han snakket også med tre øvrige deltakere og med arrangøren.

Brage Bjorvand Josefsen Vinneren av kort løype



Brage Bjorvand Josefsen vant kort løype.

Brage føler seg i god form akkurat nå. Og han trener 12 timer i uka, og han driver med løping og med skigåing.

– Løypa var ganske fin. Den var kupert. Jeg gav på mye underveis, og jeg ledet løpet en del, smiler Brage fornøyd.

Simen Koland (35) Vinneren av lang løype på 10 km



Simen Koland vant lang løype på 10 km.

– Det var varmt her i dag. Men det var passelig løpetemperatur, og jeg verken frøs eller svettet for mye, sier Simen mens han smiler..

Simen løp mest alene. Og han hadde som vanlig tett og hard konkurranse fra Klungland-familien på hjemmebane, og det var Truls Klungland og Tormod Klungland. Løypa var veldig fin, og arrangøren har opparbeidet og valgt ei fantastisk løype, og vi roser dem for en fantastisk utført jobb.

Arild Aurebekk (68) Deltaker



Arild Aurebekk.

– Jeg håper å oppnå flere ting med å delta i karusellen i år. Jeg ønsker å holde meg i form. Jeg trener 2 til 3 ganger i uka, og jeg har jubileum nå med å delta 30 år i karusellen. Det er artig å se nye områder, og noen områder er også kjente. Det er bra å forandre litt på omgivelsene fra tid til annen, og jeg treffer andre mennesker. Og jeg konkurrerer kun med meg selv, smiler Arild.

– Det er helt topp å løpe disse løpene. Det er varierte løyper og variert natur her på Sørlandet. Men jeg liker meg best i skogen. Jeg er kjempefornøyd med arrangementet, og jeg vil rose arrangøren for det som de gjør fra tid til annen, og det er gøy at flere og flere blir med.

Deltakere Karol Yanez (34) og Janne Hommetveit (49)



Karol Yanez (34) og Janne Hommetveit (49).

– Det vi gleder oss til i dag, er å treffe gode kolleger ved Energiverket i Kristiansand kommune, og komme ut i skogen, og å ha en sosial tur, og nyte god saft en en banan mens vi er her, sier de begge mens de ler og smiler engasjert.

– Det er lyst og fint i naturen nå, og det gjelder også ved Kjellandsheia her i Søgne. Det gjør godt å komme seg ut og være sammen med andre. Det er nydelig og kupert terreng her, og det er også steiner og røtter i løypa. Det er fin utsikt i løypa, og løypa er veldig godt merket, sier de begge.

Ole Johan Bueklev (59) Arrangør fra Repstad Eiendom



Ole Johan Bueklev.

– Dette er et ordentlig realt skogsløp. Man får testet seg i bakker så det monner! Og det er flotte og tørre løyper, sier Ole.

– Vi skal huske at dette løpet er en fantastisk opplevelse i naturen. Man kommer seg opp på fjellet, man får løpt eller får gått langs vann. Man løper mest i et skogsterreng, og noe på grus, og det ligger planker i løypa der det ellers hadde blitt for vått.

– Stemningen for løypa og området er topp blant folk. Det kommer et jevnt tilsig av folk hele dagen. Og alle er enstemmig fornøyde i mål når målet kommer.