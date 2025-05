Fredag 6. juni arrangeres 1500 m Festival Jessheim og arrangørene i Ull/Kisa IL kan glede seg over rekordoppslutning. Med 237 påmeldte løpere fordelt på mosjonister, ungdom og eliteløpere, samt ytterligere rundt 70 deltakere i UKI-karusellen, kan dette være det største 1500-meterstevnet i Norge noensinne.

Spesielt oppsiktsvekkende er kvinneandelen: hele 84 kvinner er påmeldt til 1500 meter, noe arrangøren mener er Norgesrekord for kvinner på én distanse på 800 meter eller lengre.

Fra mosjon til elite

Stevnet åpner med mosjonsklasser klokka 19.00, før ungdom i alderen 13–14 år slipper til. Etter hvert som kvelden skrider frem, venter en tettpakket rekke med seedede heat for løpere 15 år og oppover, med eliteheatene som kveldens høydepunkt.

Arrangøren har lagt stor vekt på optimale forhold for gode prestasjoner: alle heat får fartsholdere, og seedingen skal sikre rettferdige og jevne felt.

Toppnavn på startstreken

Menn

En av dem som håper å løpe fort, er Andreas Fjeld Halvorsen fra arrangørklubben Ull/Kisa. Han viste gryende storform da han torsdag 29. mai løp inn til ny personlig rekord med 3.37,89 under et stevne i Frankrike. På hjemmebane får han virkelig testet seg, for A-heatet for menn ventes å holde høyt internasjonalt nivå.

Håkon Moe Berg fra Kyrksæterøra IL stiller også til start, med den beste persen av de norske herrene. Han står oppført med 3.37,25. Magnus Tuv Myhre fra IK Tjalve har 3.37,89 som pers, mens Kristoffer Sagli fra Aure IL løp strålende under KM i Trondheim for 2-3 uker siden, og forbedret persen sin kraftig til 3.38,60. Vi nevner også Mats Hauge fra BUL, med 3.39,40, og Fredrik Sandvik fra Ull/Kisa med 3.40,03.



Håkon Moe Berg, her fra Boysen Memorial 2024. (Foto: Samuel Hafsahl)



De norske møter som nevnt tøff motstand fra utlandet. Svenske Emil Danielsson står med 3.34,16 som pers fra august 2023. Australske Callum Davies har 3.35,14. Joonas Riine fra Finland har 3.35,20 og Robin van Riel fra Nederland har 3.36,09 - for å nevne noen. Med andre ord er det duket for fart, og det er store muligheter for mange personlige rekorder.



PS! I 2016 ble det satt 46 perser av 95 mulige under 1500 meterstevnet på Jessheim. En ung Jakob Ingebrigtsen var en av de som perset den gangen.

Kvinner

I kvinneklassen blir det like spennende. Amalie Sæten fra SK Vidar kommer til stevnet med den beste persen av de norske kvinnene, 4.08,08. Ingeborg Østgård fra IK Tjalve har 4.09,03, mens Anne Gine Løvnes fra SK Vidar har 4.11,90. Det blir også meget spennende å se hva Malin Hoelsveen, Selma Løchen Engdahl og Marte Hovland kan få til - blant andre.



Amalie Sæten stiller med den beste persen av de norske løperne. Her fra Bislett Games sine nasjonale øvelser i 2024. (Foto: Bjørn Johannessen)

Også her møter de norske løperne sterk motstand fra andre nasjoner. Eleanor Fulton fra USA har en pers på 4.03,03, Diana Mezulianikova fra Tsjekkia har 4.03,70, og danske Sofia Thøgersen har 4.05,34.



Det er all grunn til å ta en tur til Jessheim, eller logge seg inn på Direktesport (se informasjon lenger ned)



Foreløpig tidsskjema for eliteklassene:

20.20: Menn F-heat

20.30: Kvinner C-heat

20.40: Menn E-heat

20.50: Menn D-heat

21.00: Kvinner B-heat

21.10: Menn C-heat

21.20: Menn B-heat

21.28: Kvinner A-heat

21.36: Menn A-heat

Følg stevnet direkte

Hvis du ikke har anledning til å ta plass på tribunen på Jessheim, kan du følge Direktesports LIVE-sending fra stevnet, fra klokken 20:10 fredag 6. juni.

Her finner du direktesendingen.

Se deltakerlisten her.