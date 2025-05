Kringsjåløpet ble arrangert for 42. gang denne uka, med virtuelle løp tidligere i uka og fellesstart onsdag kveld.

Kringsjåløpet er 3000 meter langt og har start og mål ved Nordre Ål skole. Løypa er kontrollmålt til nøyaktig 3000 meter, og resultatene blir rapportert inn til løps statistikken fil Kondis.no.

Løpet ble arrangert av Litrim i samarbeid med Gudbrandsdal Politi IL, slik det har vært i alle tidligere år. Sport 1 Lillehammer var løpssponsor.

Allerede i neste uke arrangeres Maihaugløpet, virtuelt i tiden 3. – 6. mai og fellesstart onsdag 7. mai kl. 1900.

Raskeste herreløper ble Johannes Havn fra Lillehammer IF med tiden 8:50,4 og Mari Nordlunde fra Follebu med tiden 10:17,8.

Det var stor fart ut fra starten i Gamle Kringsjåvegen litt sør for Nordre Ål skole. Her har løperne passert undergangen i Kringsjåvegen. Kristoffer M Skjerping fra NTG (130) i teten foran Gaute Kvåle fra Røldal IL (379) og Petter Soleng Skinstad fra Gjøvik (414).

Lang, lang rekke med løpere i det flotte vårværet var et vakkert skue. Petter Soleng Skinstad (414) leder denne gruppa foran Leif Christian Tallaksen (39) fra LIF, Mads Buhaug (185) fra ØTI og Simon Hjelmeset Kirkeide (351) fra Gloppen Friidrett.

Her foran fra venstre Lars Braastad (355) fra Sør-Vekkom Lauparlag som ble vinner av M 50-59, Robin Steven Kaldvee (231) fra NTG og vinner av M 16 – 19, Aleksander Stavik (272) fra Lillehammer, Lars Berger (134) og Halvor Melbø (297) fra Vingrom IL og vinner av klasse M 12-15.

Trimere i alle aldre og ambisjonsnivå. Foran fra venstre Bjørn Ola Sætha (278), Ludvig Grøtterud (91), Tanja Carmen Skjåk (415), Nathalie Hansen-Bolstad (437), Ausha Bayrakdar (253) og Johan Krogsveen (199).

Sørdalskarusellen kan være blodig alvor for noen der målet er å vinne, men for de fleste er disse løpene uhøytidelig og trivelig trimaktivitet der en sel setter målet. Her er en gruppe trimere litt bak i løpsfeltet. Brita Kumle, Endre Gisleberg Røed, Astrid H. Gasmann, Borghild Ouren, Bjørn Ouren, Nora Sønsteby Tobiassen og Runar Austgarden.

Det var gledelig mange unge deltakere i årets Kringsjåløp, her er tre av dem, fra venstre Leonora Bilqis Brenden, Liv Øfsteng Berg og Eleah Natalie Knudsen.

Gaute Kvåle fra Røldal Il ble nest rakeste herreløper, 5 sekunder bak vinneren Johannes Havn.

Spurtoppgjør mot mål. Lars Braastad (355), Vegard Andersen, (148), Helge Larsen Bjerke (62) og Torstein Hermansen (88).

Mange spreke damer i Kringsjåløpet, her er noen av dem; Katrine Kildemo (74), Hilde Grøneng (144) og Linnea Labée-Lund (308)

En skikkelig spreking, Grete Coucheron Jensen vant sin klasse 70 – 79 år på den meget sterke tiden 15:03,7.

Litrim er organisert under Bedriftsidretten Innlandet der Hilde Hagevik Odde er daglig leder. Hun var til stede under Kringsjåløpet og blir her intervjuet av Finn Olsen. Hun var mektig imponert over hva hun så og opplevde denne dagen.

Kristin Haug og Halvor Melbø, vinnere av klasse 12 – 15 år fikk hver sin Salomon løpe vest i premie.

Styret i Litrim kunne puste lettet ut etter avsluttet Kringsjåløp med deltakerrekord og bare godord om arrangementet. Fra venstre Kari Strand Båtnes, Helge Leonhardsen, Finn Olsen, Ole Hovemoen, Anne Størmer Steira og Christin Larodd Svegården.