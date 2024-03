9 mann og 2 kvinner klare på startstreken. (Foto: Per Bryn)

Det ble en jevn kamp om seieren i både herre- og dameklassen i årets Kittilirenn, det 42. i rekken fra Flendalen til Engerneset på grensen mellom Engerdal og Trysil. Fire mann, Tore Stengrundet, Ivar Indby, Vegard Lans Pedersen og Julian Paula var samlet ved Rømoen da det var igjen fem kilometer.

Det utviklet seg til en slags langspurt, eller i alle fall litt jevnt trykk over tid på de siste kilometerne som skilte nummer én og nummer fire fra den opprinnelige kvartetten. Hovedansvarlig for det fartsfylte fristilrennet, Tore Stengrundet, var den som fikk noen sekunder i front, mens oppgjøret om andreplassen ble tett og hard helt inn. Ivar Indby fikk sekundet overtak på Vegard Lans Pedersen i kampen om de to nest gjeveste premiene.

Slitne løpere etter harde dueller på slutten. (Foto: Lene Stengrundet)

Martin Kvisler over mål til 5. plass. (Foto: Lene Stengrundet)

Jørn Øyvind Rønes Simensen i mål som 6. raskeste løper fra Flendalen. (Foto: Lene Stengrundet)

Lokalt veteranoppgjør mellom Torfinn Sandbakk (til venstre) og Ove Stengrundet på målstreken. I midten Stein Trygve Simensen som har gått samtlige 42. renn. (Foto: Lene Stengrundet)

I dameklassa ble det jevnt helt på slutten etter at Johanna Paula bare var fem sekunder fra å hente inn Katrine Bergersen Stallvik.

Vinner i dameklassen, Katrine Bergersen Stallvik, med toer Johanna Paula like bak. (Foto: Lene Stengrundet)

I i dameklassen ble begge årets nyinnførte Strava-segmenter vunnet av Lene Stengrundet som gikk i trimklassen og ladet opp til to storspurter.

I herreklassa vant Ivar Indby med rå kjøring i utforsegmentet, mens Julian Paula vant motbakkespurten på slutten. De fikk med seg 500 kr sponset av Flendalen sameieskog hver for hvert av segmentene.

For øvrig besto premieringen av rause lokalmatpakker med ost fra Bryn gardsmeieri, fisk fra Stengrundet villfisk og fersk stomp. Som alltid var det god stemning i samfunnshuset etter målgang med samme lokalproduserte mat på søndagsmiddags-menyen.

Kittilirennet 2024 på Facebook

Forhåndsomtale: Kittillirennet i fri teknikk og stor fart i Trysil på søndag

Samleside for Kittilirennet på kondis.no