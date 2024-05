Renate Galleberg - Mosjonisten øverst på resultatlistene

Hvis man følger med på resultatlistene fra mosjonsløp i Bergen, så er det et navn som går igjen øverst på disse listene, enten det handler om gateløp, motbakkeløp eller terrengultraløp. Her ser man nemlig stadig vekk at Renate Galleberg har vært blant de aller beste, og gjerne også den beste.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2024 eller ut 2025. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.