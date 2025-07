Arrangementet er et av mange som trekker folk til Kynnbrua og Risberget i løpet av sommeren.

- Løpet er et skogs/trimløp der det viktigste er å komme seg ut i Risbergets flotte natur og skogsløyper, sier Risberget Turforenings leder Erik Øsmundset og fortsetter:

- De siste årene har deltakertallet ligget rundt 200, med rekord i fjor på 240 deltakere. De fleste velger trimklasse uten tid, men i fjor var det en kraftig økning i konkurranseklassen over 10 km. Det er en fin måte å teste formen på ved at tiden blir tatt på denne 10 kilometeren, sier Øsmundset.

- Løyperekorden ble satt så langt tilbake som i 1985 av Kenneth Evanger med 35.04. Magnus Torp Antonsen, Strandbygda, som vant i 2022 med 37.30 og Torstein Vestli, også han Strandbygda, som vant med 37.24 i 2019 er de som har vært nærmest de seinere årene. Håpet ar at disse og andre vinnere fra senere år kommer og prøver å slå den legendariske rekorden. Løypa ble noe lagt om i 2023 og er dermed litt kortere slik at muligheten burde være til stede nå, mener Øsmundset. På kvinnesiden har Grethe Kirkeberg rekorden med 38.58, også satt i 1985. Nærmest de senere årene har Monika Kørra vært med 42.17 i 2017 og Ingeborg Håkonsen, Kjellmyra, med 43.08 i 2023. Vinnere i fjor var Ida Skolegården med 47.56 og Tom Erik Karlsen med 38.40.

Kø i løypa ut fra start i fjor, men vinneren Tom Erik Karlsen fant raskt sin plass. (Foto: Risberget Turforening, Knut Øsmundset)

Løpet ble ikke arrangert på vanlig vis i koronaårene 2020 og 2021, men likevel gjennomført ved at deltakerne løp eller gikk runden når det passet dem og meldte inn deltakelse til arrangøren. På denne måten ble tilbudet opprettholdt. Også i år er det mulig å melde inn egen deltakelse på andre dager enn 13. juli. For arrangøren er det viktigste å få folk ut i naturen og bruke løypene i Risberget, poengterer Øsmundset. Til tross for en del regn de siste dagene, rapporteres løypene å være stort sett tørre, faste og fine.

Løpet arrangeres i et tett samarbeid med Risberget Idrettslag som har kiosken åpen og stiller paviljongen på Kynnbrua til disposisjon. Bademulighet er det i Kynna etter turen og man kan også leie seg kano for en tur på Kynna.

Det er påmelding på stedet senest 45 minutter før start klokka 14.00 og startkontingene er 150 kroner. For de som deltar for 1., 3. eller 5. gang vanker medalje, deretter plakett hvert 10. år. Flere er nå i ferd med å oppnå 40 gangers deltakelse, det er imponerende.

