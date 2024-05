Resultater topp 3

Navn Klubb Tid Menn 1 Robert Vasset Skodje 14:56 2 Kjell Magnar Berli Velledalen IL 15:06 3 Vegard Riksheim Tandstad Velledalen IL 15:26 Kvinner 1 Malin Berge Team Kondis 17:30 2 Kristina Vaardal-Lunde Spirit friidrettsklubb 17:33 3 Erika Oginte Velledalen IL 18:04



Flere bilder på facebooksiden til Kondis Møre & Romsdal. Bilder og flere tider på facebooksiden til Velledalen IL.





Oppvarming er viktig, russen bidrar. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Fagert er landet. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Yes! Foto: Martin Hauge-Nilsen.



Historikk (henta fra hjemmesiden)

Konradløpet er eit løp for å ære minnet etter Konrad Brunstad (Mons-Konrad 1910-2000). Konrad byrja trene då han var i 70-åra, etter at han og Arne C. Brunstad (Brua-Arne) hadde observert fenomenet ”jogging” i USA. Forma vart stadig betre. Han deltok ved fleire høve i Ålesund halvmaraton – også etter han hadde passert 85 år. Konrad likte best å trene tidleg om morgonen, då lufta var reinast. Difor starta løpet så tidleg. Ei av dei faste treningsløypene hans var ”runden” frå Brunstad til Hole og tilbake, akkurat der Konradløpet går. Andre faste treningsturar var på fjellet Koppen, eller ein kjapp tur på Vellesæta. Mer om Konradløpet her





Foto: Cecilie Naustenget





Foto: Cecilie Naustenget





Foto: Cecilie Naustenget