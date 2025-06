- Jeg fikk en «reality check» på vei til 1. post om at jeg virkelig må bruke kompasset i dette terrenget. Deretter gikk det veldig bra helt til jeg bommet 1 minutt på posten etter passering arena. Det var litt irriterende, sa Ingeborg Roll Mosland etter å ha løpt inn til klar seier på dagens junior-VM uttak over mellomdistanse i Hjelmeland. Jenta fra Oppsal kunne gjerne irritere seg over at det ble en bom på sisterunden, men i et uttaksløp i fine myrer med større og mindre parti med steiner, var hun uansett i en klasse for seg selv. Til slutt var det over 2 minutter ned til Synne Sandven og Elise Renard – som delte andreplassen.



Da kan Roll Mosland senke skuldrene og glede seg til langdistanse fra samme arena i morgen:

- Formen er bra, så det blir nok moro i morgen, sier hun selv.

Samtidig legger hun til at toppformen skal prikkes inn til månedsskiftet juni – juli, og for dem som ikke er så kjent med sesongoppsettet for juniorene i orientering betyr det i klartekst junior-VM i Italia.



Der sikter nok også klubbkamerat og juniorlandslagskollega Sondre Olaussen. Karen som imponerte under junior-VM i Tsjekkia i fjor har muligens ikke vist like solid form hittil i år, men under dagens mellomdistanse kom Oppsal-løperen på et seint startnummer og viste hvem som er best på mellomdistanse blant juniorene i Norge for øyeblikket:

- Det er deilig å lykkes når det virkelig gjelder på uttaksløp, sa han like etter målgang.



Han legger likevel til at det er vanskelig å få den helt gode følelsen i tunge myrer på Vestlandet:

- Myrene er såpass seige og tunge at følelsen underveis ikke var den aller beste, men nå vet jeg før morgendagens langdistanse at farten min er god nok.

Mer enn god nok kan en kanskje si når en ser på dagens resultatliste. Den viser at Olaussen er nesten minuttet foran Jonas Fenne Ingierd på andreplass, med Kristoffer Strømdal Wik på 3. plass halvannet minutt bak.

Som nevnt venter langdistanse fra samme arena i morgen før det norske laget til junior-VM blir tatt ut.

I det uttaket regner en også med NM-sprint som ble arrangert i Oslo for 3 uker siden.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

D 17-20E, 3 190 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 26.53,

2) Synne Sandven, NTNUI, 29.00,

2) Elise Renard, Kongsberg OL, 29.00,

4) Coralie Waldner, Halden SK, 29.03,

5) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 29.11,

6) Minna Wingstedt, Halden SK, 29.17,

7) Marie Kravdal, Bækkelagets SK, 29.20,

8) Sigrid Haugskott, OL Trollelg, 29.42,

9) Ronja Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø Orientering, 29.49,

10) Helene Scheele, Nydalens SK, 29.58.

H 17-20E, 3 570 m:

1) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 23.49,

2) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 24.41,

3) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 25.19,

4) Idar Elias Jongenburger, Sandnes IL (Rogaland), 26.25,

5) Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 26.27,

6) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 26.54,

7) August Hellerud Sire, Konnerud IL, 26.55,

8) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 27.00,

9) Mathias Reinertsen Leroyer, Freidig, 27.56,

10) Jacob Finstad Land, Tyrving IL, 28.01.