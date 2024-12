Nytt for året er at løperne seeder seg selv ved påmelding ved å velge forventet sluttid. Forøvrig holder Romjulskomiteen fast ved alt som tidligere med samme tid, samme sted, samme løype, samme startordning og den samme rutinerte funksjonærerstaben fra Brøttum IL. En juletradisjon for arrangøren som også har blitt en tradisjon for mange trofaste deltagere.

Fjorårets renn var et steg opp fra bølgedalen etter pandemien med 321 løpere på alle nivåer som fullførte rennet. Her er antall deltakere som har fullført de 11 tidligere utgavene av Romjulsrennet Sjusjøen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 269 358 345 510 668 Avlyst 509 456 495 443 Avlyst Avlyst 280 321

PÅMELDING OG STARTLISTE

Topp og bredde

Romjulsrennet Sjusjøen har hvert år besøk av mange av de beste langløperne i anledning julepausen i Ski Classics-sirkuset, men det ønsker også å være et renn for alle og utfordrer vanlige turrennløpere til å bli med. Hvis du trener litt på ski og vurderer å gå Birken eller Vasaloppet, så er Romjulsrennet Sjusjøen et fint renn å starte sesongen i med sin korte løype på 23 km.

Med unntak av i premièreåret 2010 da en reservetrasé måtte benyttes og i 2015 da snømangel tvang arrangøren å avlyse rennet, har Sjusjøen bydd på nok snø og topp forhold til å “tjuvstarte” turrennsesongen og nyttårsfeiringen på fjellet.

I skrivende øyeblikk, onsdag 18 desember, melder løypekjørerne om julestemning på Sjusjøen:

- Det snør det snør. Kommet ca. 15 cm snø i natt. Det kan fort komme 10 til 15 cm til i dag før mildvær og litt regn.

Værmelding for Sjusjøen på yr.no

Løpemaskin i soloppgang på Sjusjøen onsdag 18. desember. (Foto: Arrangøren)

Selvseeding og ordinær frist 27. desember

Arrangørene håper at selvseedingen vil føre til at alle de antatt raskeste får starte fremst, og at de med noe lavere ambisjoner starter lengre bak. Alle oppforderes til å være ærlig mot seg selv og ikke hindrer raskere løpere i sporet. Ved påmelding innen fredag 27. desember kl 23.59 unngår du også tillegget på 100 kr for etteranmelding.

Aporopos selvseeding så brukte fjorårets vinner i herreklassen, Andreas Nygaard, 59.50, mens beste dame, Anikken Gjerde Alnæs, hadde 1.09.14 og videre er det verdt å merke seg det vider noivået :

Topp 100 - 1.13.19

Topp 200 - 1.23.11

Topp 300 - 1.51.00

Det er pengepremier til de tre beste totalt i dame- og herreklassen på hhv. 3000 kr, 2000 kr og 1000 kr. I tillegg er det tredels premiering i femårs-klassene og uttrekkspremier fra samarbeidspartnere og sponsorer.

Anikken Gjerde Alnæs har vunnet Romjulsrennet tre år på rad. Her på oppløpet i fjorårets utgave. (Foto: Kjell Arild Andersen)

