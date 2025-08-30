Terrenget var åpent og fint, som stort sett lettløpt, men med innslag av tettere partier med nedsatt løpbarhet. Det var mye stier i nedre del av terrenget, både store og små. Det var også en del tråkk/stier som ikke sto på kartet. Det var noen nye hogstflater som var tegnet inn etter beste evne. Noen kjøreveger for hogstmaskiner som ikke var tegnet inn på løpskartene, men løypene kom i svært liten grad i befatning med disse. Det var ingen endringer som påvirker orienteringen inn i postene. De lysegrønne partiene var stort sett litt tettere granskog, så der var det grei framkommelighet.Kartet Brennabakka var i målestokk 1:10 000 med ekvisdistanse 5 meter og revidert og utgitt 2019.

Hovedarrangør Kai Solum ønsker velkommen.

Løypelengder:

N-åpen: 2,76 km - N-nivå

3 km: 3,12 km - B-nivå

6 km: 5,74 km - B-nivå

10 km: 9,90 km - A-nivå

59 løpere stilte til start, og klassevinnere ble:

10 km: Michael Sætvedt, Gjø-Vard OL og Belinda Jørandli Rudsengen, Rond OL

6 km: Einar Teslo, Hadeland OL og Unn Mette Klopbakken, Vang OL

3 km: Margrete Jørandli, Gjø-Vard OL og Erik Haugen, Ringsaker OK

N-åpen: 10 fullførende løpere

De tre beste herrer på 5,7 km (bak fra v.): Einar Teslo, Bjarte Lindstad, Tor Strand med beste dame på 5,7 km, Unn Mette Klopbakken, foran.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox