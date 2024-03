Det ble satt en nokså bedagelig fart i feltet med jenter 15 år på 1500-meteren, og det var tydeligvis ingen som ønsket å skru opp tempoet. Frida Sønsteby-Larsen fra Sem Idrettsforening lå fremst på de første rundene, uten at hun ønsket å dra noe mere enn nødvendig. Etter hvert kom Alma Rønningen fra Stadsbygd IL opp i front, og farten gikk da noe opp.

Men det var først da Ronja Malene Indrearne Furevik fra Ask Friidrett løp opp i teten ved to runder igjen at det kom fart i feltet. Hun har tidligere løpt denne distansen på 4:40, og hun fikk raskt en luke til de som kom bak, men i innspurten gjennom den siste svingen spurtet Sigrid Bakkelund fra Gjesdal Idrettslag så hun nesten tok igjen Ask-løperen. Men Ronja Malene holdt unna, og tok ungdomsmestertittelen for den yngste klassen, J15.

Resultater UM Inne 1500 meter J15: