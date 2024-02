Etter mange års utvikling er Rottefella og Madshus klare med et nytt system designet spesielt for skøyting. Rottefella har utviklet bindingssystemet i samarbeid med Madshus på sko. Forskning viser at hastigheten øker betydelig med SkateX, sammenlignet med det eksisterende NNN-systemet, påstår produsenten i en pressemelding.

– Dette er det første bindingssystemet utviklet spesielt for skøyting. Det ligger årevis med produktutvikling bak SkateX, som vil bli en revolusjon innen langrennssporten. Jeg er overbevist om at dette kommer til å bli den nye standarden for skøyteski, sier Torstein Myklebostad som er administrerende direktør i Rottefella.

Inspirert av sykkelsko

SkateX er et helt nytt bindingssystem der festepunktet mellom sko og binding er flyttet lenger bak på skiskoene, nærmere tåballen. Når skoene er festet slik, skal man få overført mer av energien ned i snøen. Konseptet er ikke helt ulikt måten sykkelsko er festet til klikk-pedaler, der man har en såkalt «cleat» under tåballen på sykkelskoene for å få mest energi ut av hvert tråkk.

– SkateX gir en mye bedre energioverføring i hvert tråkk, sammenlignet med det eksisterende NNN-systemet. Samtidig vil man oppleve bedre balanse og stabilitet i skøytingen. Mer energi og bedre balanse betyr mer fart, påstår teknisk sjef i Rottefella, Thomas Holm.

Rottefella har gjennomført tester på av det nye bindingssystemet i samarbeid med Ove Sollie og Norges Idrettshøyskole NIH.

– Det er klare indikasjoner på at farten øker betydelig når løpere går på SkateX, sammenlignet med det eksisterende NNN-systemet. Indikasjonene viser 1% forbedring uavhengig av skøytestil, sier Sollie.

SkateX skal ikke bare være et raskere system, det skal også gi en helt annen følelse av balanse og stabilitet.

– Vi ser frem til å etter hvert kunne tilby dette systemet til alle skiløpere, slik at enda flere kan oppleve gleden ved å mestre skøyting på langrenn, sier Tanja Øglænd, VP strategi, innovasjon og markedsføring.

– Produkter som SkateX er det vi i Rottefella brenner for. Dette er et godt eksempel på en nyvinning som kan bidra til å øke interessen og gleden ved å drive sports- og fritidsaktiviteter for alle typer utøvere, sier Øglænd.

Videopresentasjon av Rottefella SkateX