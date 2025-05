Saudafjellet maraton arrangeres 31. mai, og inngår i år i en ny løpsserie kalt Saudatrippelen. Med start i Røldal og målgang i Sauda, byr maratonløpet på store høydeforskjeller og krevende løpsforhold.

I samarbeid med Sauda idrettslag og Laget for Hovlandsnutens utvikling er to andre lokale motbakkeløp inkludert i trippelen: Vårkaaten 13. mai og Hovlandsnuten Opp 14. juni. Vårkaaten går fra Brekke til Rondehaugen og er et bratt og intensivt motbakkeløp med 400 høydemeter fordelt på kun 1,3 km. Hovlandsnuten Opp er 6,3 km langt og tar deltakerne fra Saudasjøen og helt opp til Hovlandsnuten på 931 meter over havet.

Alle som fullfører de tre løpene er med i trekningen av pengepremier, hvor tre deltakere vil få 3000 kroner hver. Årets utgave av Saudafjellet maraton er et prøveprosjekt og ble fullbooket tidlig med 100 deltakere. Arrangørene peker derfor allerede nå på muligheten for å satse mot Saudatrippelen i 2026.



Løpene som utgjør Saudatrippelen

Vårkaaten – 13. mai

Starten går fra Brekkeplatået og opp til Rundehaugen, 476 moh. Her får du både puls og panoramautsikt over fjell og fjord. Rondehaugen gir deg utsikt over hele Sauda.

Saudafjellet Maraton & Halvmaraton – 31. mai

Et spektakulært fjelløp over den Nasjonale Turistvegen fra Røldal. Traseen slynger seg over fjellet og over dammen på Svartevatnet før det bærer nedover mot Sauda og fjordutsikt.

Hovlandsnuten Opp – 14. juni

Løpet følger Sagastien gjennom Eventyrskogen og forbi Trollplassen, der fire store troll heier deg videre oppover mot sherpatrapper og panoramahytten VIDSYN – Norges høgestliggande billedgalleri.

