 Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Se nesten 300 bilder fra Mjøsen Trail

Mjøsen Trail med hele seks løpstibud på menyen fikk en strålende mottakelse med 160 slitne men blide deltakere lørdag. Her kommer nesten 300 bilder av de aller fleste som var i aksjon i Furuberget melllom kl 14 og 16. Sigurd Ruud Skjeseth og Even Brøndbo Dahl (bildet) delte seieren på 10 km. 

Publisert | Oppdatert
Artikkelen fortsetter under annonsen


Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?
Få digital tilgang for kun 10 kroner.

Bli medlem her!


Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2025 eller ut 2026. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.

Logg inn som Kondismedlem:

Velg hvordan du vil logge inn. Har du fått ditt medlemsnummer kan du logge inn med medlemsnummeret og ditt postnummer: Har du ikke mottatt medlemsnummer enda? Logg inn med din ConnectID-bruker.

Del artikkelen

Siste medlemssaker

Amalie Sæten, Marte Hovland, Awet Nftalem Kibrab, Magnus Tuv Myhre og Selma Løchen Engdahl gjorde alle gode løp i Belgia i helgen. (Foto fra årets NM: Arne Dag Myking)

Flere perser på de norske eliteløperne i et stevne i Belgia

Se nesten 300 bilder fra Mjøsen Trail

I Bergsdalen Opp konkurreres det i å komme seg raskest opp dalen, enten ved å sykle, løpe eller å gå på rulleski. (Foto: Arne Dag Myking)

Bergsdalen Opp er et av de mest spesielle arrangementene på Vestlandet

Linda Lein og Inga-Lill Olson Trædal har nettopp kommet seg i mål etter sin 5 km i regnværet i denne Sommerkarusellen. (Alle foto: Arne Dag Myking)

Regnvåt Sommerkarusell i ny trasé

Hvilken treningsmodell er best? Salomon Aero Glide 3 eller Hoka Clifton 10? (Foto: Salomon/Hoka/Pixabay. Montasje: Bjørn Johannessen)

Skoduell: Mengdetreningssko uten plate for asfalt

Se 125 bilder fra Kongsvinger skogsmaraton

Awet Nftalem Kibrab tok både NM-gullet og persen på 10 000 meter, og det var han god fornøyd med. (Alle foto: Arne Dag Myking)

Awet Kibrab løp solo til NM-gull og ny pers på 10 000 meter

Maratonvinner Morten Dalhaug legger ut på sin andre solorunde fra Sæter gård. (Foto: Rolf Bakken)

340 i mål på regntung Kongsvinger skogsmaraton

Annonse