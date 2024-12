Å løpe i mål i omgitt av den fantastiske arkitekturen i City of Arts and Sciences i Valencia Marathon er et mål og en motivasjon for mange norske løpere.

Kondis stod i målområdet under årets løp og spurte noen av de norske løperne hvordan opplevelsen av løpet deres var. I videoen under kan du høre hvordan dette var for dem.