Vet du at Kondis har en egen YouTube-kanal som bringer deg tett på løpemiljøet? Her finner du spennende videoer fra arrangementer og løp, samt intervjuer og høydepunkter fra ulike idrettsarrangementer. Du trenger ingen konto for å se videoene, men for å abonnere og få varsel om nye utgivelser må du ha en gratis YouTube-konto (Google-konto)

Vi har allerede startet sesongen, og var på Bjerkebanen da NM terrengløp kort løype ble arrangert i begynnelsen av april. Videoreportasje med intervjuer kan du se gratis på kanalen. Vi har også nylig publisert et intervju med Ingrid Kristiansen, hvor hun gir verdifulle råd til alle som skal løpe sitt første maratonløp.





Hvorfor abonnere på kanalen?

Når du er på vår kanal på Youtube, så kan det være smart å klikke på Abonnér-knappen. Da vil du få våre nyeste produksjoner opp i feeden på forsiden hos Youtube. Ved å abonnere gratis på Kondis sin YouTube-kanal kan du enkelt følge med på våre siste videoer og få oppdateringer når vi legger ut nytt innhold.



Gå til kanalen nå