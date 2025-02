Årets utgave av Tyrvinglekene innendørs ble arrangert i Bærum idrettspark i helga. Arrangementet gikk over to dager, lørdag og søndag. Av mellom- og langdistanse stod både 3000 og 800 meter på programmet. I tillegg 600 m for de yngre (under 15 år).

Amanda Marie Grefstad Frøynes, som representerer Tjalve, løp fort både lørdag og søndag. Lørdagen løp hun inn til soleklar seier i seniorklassen på 400 m på ny pers på 54,32 sek. Hennes gamle var på 56,13.

Søndag fulgte hun opp med enda en ny suveren seier og pers. Denne gangen med 800 m på 2.03,44. Dette var halvsekundet forbedring fra hennes gamle pers (2.03,92). Hun var med dette bare halvannet sekund bak kravet til innendørs-EM og er nå tredje beste norske kvinne på 800 m innendørs gjennom alle tider.

Flere sterke prestasjoner

Det var imidlertid ikke bare Amanda Frøynes som satte pers i helgas Tyrvingleker. På den lengste distansen, 3000 m, ble det i herreklassen solid pers til alle de tre raskeste. Vant gjorde Aron Mathisen Askim foran Eirik Alvik og Martin Sølvberg Tjelle. De løp på henholdsvis 8.30,08 - 8.30,50 og 8.31,87.

I samme felt løp 15-åringen Per August Halle Haugen på knallsterke 8.46,73. Dette var første gang han har løpt under 9 minutter på 3000 m (både innendørs og utendørs) og 15 sekunders forbedring av hans gamle pers på distansen.

