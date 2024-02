Stevnet i Polen inngår i World Athletics innendørs gullserie, og vinnertidene var gode på mange distanser. Selemon Barega hadde selskap av landsmannen Getnet Wale til spurten på 3000 meteren, og hinderspesialist Wale endte på andreplass med 7.26,73.

Selemon Barega var godt fornøyd med formen og løpet:

– Jeg forventa en god prestasjon her. Treningen min har gått veldig bra, og jeg har god fart. For tre år siden satte jeg pers på 1500 m her, så dette er en rask bane. Verdensrekord er mulig, men noen ganger er det lettere å løpe bak en annen løper, fortalte Barega til World Athletics etter løpet.

24-åringen er regjerende olympisk mester på 10 000 m, og det er ikke utenkelig at han kan møte Jakob Ingebrigtsen på 5000 meteren i OL i Paris i august. 5000 m-persen hans er på pene 12.43,08.





Etiopisk også på 1500 meterne

Også på 1500 meteren for menn ble de dobbel etiopisk triumf. Samuel Tefera som slo Jakob Ingebrigtsen i innendørs-VM i 2022, vant på 3.34,61, drøye 2 tideler foran Biniham Mehary som satte juniorverdensrekord.

På kvinnenes 1500 m var den etiopiske dominansen enda større. Fire kvinner løp under 4 blank, og alle fire var fra Etiopia. Freweyni Hailu var raskest med 3.55,28, tett fulgt av Diribe Welteji på 3.55,47. Vinnertida er drøye 2 sekunder bak verdensrekorden og den tredje beste tida i verden gjennom alle tider.



Biniham Mehary løp inn til verdensrekord i U20-klassen på 1500 m innendørs. (Foto: World Athletics)





Norsk rekord på 400 m

På 800 meteren for kvinner fortsatte den etiopiske dominansen. Habitam Alemu vant på 1.57,86 foran Worknesh Mesele på 1.59.93. Mennenes 800 m ble vunnet av Tshepiso Masalela fra Botswana på 1.46,07. Her ble svensk-norske Andreas Kramer nummer fem med 1.46,99.

Vi må også ta med at Henriette Jæger imponerte stort på 400 m med klar forbedring av sin egen nordiske rekord. 51,05 holdt til andreplass bak den nederlandske favoritten, Lieke Klaver, som med 50,57 slo Femke Bols banerekord med 7 hundredeler.



Habitam Alemu, også hun fra Etiopia, tok en klar seier på 800 m. (Foto: World Athletics)





Alle resultat





World Athletics' video med noen av høydepunkta fra stevnet.