Starten på årets halvmaraton ble utsatt med fem minutter, og utover dagen ble det tydelig at vinden kom til å bli en utfordring for løperne. Etter én kilometer, passert på 3.02, var det klart at det gikk i fin fart i tet. Senay Fissehatsion, som nå løper for Tjalve, la seg bak fartsholderne Petter Johansen (Lillehammer IF) og Sigurd Ruud Skjeseth (FIK Orion).

Fissehatsion, som hadde 1.02.50 som forhåndsmål og en personlig rekord på 1.00.55 fra København i 2023, hadde nylig vunnet Sentrumsløpet klart. 5 km ble passert på tiden 15.20, noe som betød at farten hadde avtatt litt, og at Fissehatsion nå lå an til 1.04.41.

Fartsholderne ga seg rundt 10 km, og da gjensto det 11 ensomme kilometer for Fissehatsion. Ved 15,6 km passerte han på 48.49, tilsvarende en slutt-tid på 1.05.52. Dermed var det klart at Linus Rosdals løyperekord på 1.04.16 ikke kom til å ryke denne dagen.

Kristian Grue lå da på andreplass med 52.30, med en gruppe på fem løpere jagende fire sekunder bak ham. Tidligere langrennsløper Øyvind Moen Fjeld lå på 7. plass på 52.37.

Senay Fissehatsion alene til mål

Fissehatsion løp jevnt og fint i front, men vinden gjorde forholdene krevende for ham. Han kom i mål som soleklar vinner på 1.05.42, etter å ha ristet lett på hodet over vinden.



Senay Fissehatsion tok en soleklar seier. Her fra Drammen 10K for en måned siden. (Foto: Samuel Hafsahl)

- Det føles bra, men det var jo motvind hele veien. Det var vanskelig. De to gutta hjalp meg til 10 kilometer, men resten ble alene. Løypa er jo helt flat, men problemet er vinden. Men, jeg kommer sterkere tilbake neste år, sa han etter målgang.

- Jeg har også slitt litt med en skade i hamstrings, men fikk god hjelp fra publikum underveis, la han til.

Sigurd Lund Røer (Bækkelagets SK) ble nummer to med 1.09.51, uten å måtte spurte for plasseringen.

- Jeg synes det var bra. Det var mye vind. Vi var en stor gruppe som holdt 1.10-fart med Nikolay Harris som gjorde kjempejobb i front. Det var bare å henge med der, sa Lund Røer.

Kristian Grue tok tredjeplassen med 1.10.02, over fire minutter bak vinneren.

Ine Bakken med sterk seier etter fødsel

I kvinneklassen var det Guro Skøien Flatekvaal fra Team Flyge som åpnet sterkest og passerte 6 km først på 21.30. Det tilsvarer en sluttid på 1.15.35. Nest best på dette punktet var Anette Killerud Ødegård (Vidar), sammen med Bethina Løver Valle, Ine Bakken og Camilla-Marie Flaaten.

Men ved 15,6 km hadde gularløper Ine Bakken overtatt ledelsen og passerte på 57.55. Hun hadde da avansert fra å ligge 44 sekunder bak, til å lede med 37 sekunder. Bakken, som har 1.14.25 som pers, lå nå an til 1.18.09.

Og det ble også seier. Den nybakte mor Ine Bakken løp i mål som vinner med 1.17.54.



Ine Bakken fikk barn i høst. I dag vant hun Grue halvmaraton. Her fra Bislett stadion i 2021. (Foto: Samuel Hafsahl)

- Jeg hadde ikke noe tidsmål i dag. Jeg skulle kun ha det gøy. Jeg fikk barn for syv måneder siden, så jeg forsøker bare å komme litt i gang igjen, fortalte hun.

- Det var gøy, men hardt. Og det var ganske mye vind, spesielt på den ene siden her. Men, alt i alt var det nok mer medvind enn motvind, så jeg skal ikke klage, la hun til med et smil, og varslet at hun stiller også neste år.

Bethina Løver Valle tok andreplassen med 1.19.03, mens Guro Skøien Flatekvaal ble nummer tre med 1.19.13.