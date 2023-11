(Alle foto: Stein Arne Negård)

Strøgrus: Det var gruset fra start på hovedvegen i Byflaten .

Kondis-fotograf Stein Arne Negård jogget gjennom Glestadrunden i trimklassen uten piggsko, men hadde følt seg tryggere med pigger under skoene på det vekslende underlaget. De aktive hadde nok absolutt behov for det i novemberløpet som ofte har hatt sommerlige forhold ved tidligere anledninger. Rammebetingelsene for månedens sosiale trimtur i Veldreåsen var ellers gode med rolig vær og noen få kuldegrader.

Inge Virum vant duellen med Jan Erik Mathiassen med fire sekunder og klokket inn på 30:48 som bestemann. Thomas Pedersen løp inn til klar 3. plass rundt tre minutter senere. Anne Storslett var, ikke uvanlig, best av de tre damene i feltet på 36:46 etter en god fight med broder Espen.

Startklar starter: Einar Behns klar med klokke og startpistol.

Snart jul igjen! Enkelte steder langs løypa kunne deltakerne komme i tidlig julestemning med hvite omgivelser lyst opp av julepynt rundt husene.

Snøkut-føre: Snøføre med isete hjulspor i Glestadrunden.

Cooler'n: Avslappet stemning i det vesle startfeltet.

Resultater Snøkuten, Glestadrunden 14.11.2023:



K 35 - 49 år 1. Anne Storslett 36.46

2. Marit Aamdal 41.03

K 50 - 59 år 1. Anne Lene Dalseg 43.54



M 25 - 34 år 1. Espen Storslett 36.30

M 35 - 49 år 1. Inge Virum 30.48

2. Thomas Pedersen 33.46

3. Miroslaw Baran 35.37