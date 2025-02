Det var 4 runder med 2,5 km per runde. Denne gangen gikk rennet på en onsdag siden det var barneskirenn i løypene på tirsdag. Rennet startet klokken 18.00. Kun åtte deltagere på startstreken i dag.

Det var Gjermund Steinsland som vant rennet, slik som han har gjort før. Og han holdt høy frekvens på benene, spesielt i motbakker og der det var løs snø. Gjermund hadde staver med store trinser, og de var små truger i miniatyr. Og han var som en snøfreser i dag, og også der det var hardt underlag. Snøen var løs og myk mange steder. Og løypa var passe grei å gå fort i.

Gjermund Steinsland passerer først i mål av samtlige deltakere.

Resultater Sparebanken Sør Skikarusell 2025, renn 6:

Nr Navn Gruppe Klasse Kjønn Tilhørighet Tid 121 Gjermund Steinsland Klassisk 30-34 Herrer møe.no 31:22 4111 Ole Holbæk Klassisk 30-34 Herrer Holbæk Rør 32:25 493 Arild Isaksen Klassisk 65-69 Herrer Sport 1 34:10 41 Frank Salvesen Klassisk 60-64 Herrer Ingen 37:27 481 Bjørn Kristensen Fri 60-64 Herrer Agder Fylkeskommune 39:52 5 Arne Bakke Klassisk 55-59 Herrer 41:17 31 Magne Dølemo Klassisk 65-69 Herrer 41:30 441 Jonas Jahnsson Klassisk 30-34 Herrer Regen AS 42:57 Kondis tok en prat med to øvrige deltakere, og med Gjermund Steinsland siden han var både arrangør og utøver på dette rennet, noe han håndterte på en forbilledlig måte. Jonas Jahnsson (32), utøver Jonas Jahnsson (32), utøver

– Skianlegget på Sandrip er grunnen til at jeg går her. Jeg begynte å være med på Sandrip i fjor. Så i dag går jeg Skikarusellen. Og så debuterer jeg i Vasaloppet til søndag! sier Jonas.

Jonas ønsker framgang i årets skisesong i forhold til tidligere sesonger. Han synes det er gøy å gå på ski, og det gir ham mye skiglede: man blir kjent med andre folk som går på ski, og man knytter kontakter.

– Skikarusellen er litt nisjepreget i måten det organiseres på og som det gjennomføres på. Men samtidig er dette et tilbud for å komme ut på ski for alle interesserte. Denne treningsformen er skånsom for kroppen. Og man lærer seg å drømme litt mer om denne typen for aktivitet. Jeg er en breddeutøver, og tilhører ikke eliten, sier Jonas til slutt.

Frank Salvesen (60), utøver

– Strategien min i disse rennene i Skikarusellen er å prøve å åpne kontrollert, og deretter få ut det som jeg er god for! Skikarusellen er et veldig flott tilbud, og det er bra at folk orker å arrangere dette, sier Frank fornøyd.

– Vinteren har vært dårlig nå i år. Og derfor er det fantastisk med dette anlegget her på Sandrip. Det er dyrt å produsere snø, siden man bruker en del strøm på det. Og vi bør ha Norgespris her også, sier Frank og smiler.

Gjermund Steinsland (32), arrangør fra Sparebanken Sør Skikarusell

– Det gjennomgående inntrykket mitt for årets skikarusell har vært bra. Det har vært jevnt god deltakelse, der man kunne velge mellom klassisk eller skøyting. Vi har hatt en fin vinter på Sandrip, og det har vært bra føre. Men vi har plass til flere. Og det gjelder for både treningsglade og aktive utøvere, og vi har et bredt nivå som favner mange, sier Gjermund fornøyd.

– Deltakerne er stort sett godt forberedt. Men noen har vært uforberedte med nye ski. Og noen har ikke gått på ski på mange år, sier Gjermund smilende.

– Og så får deltakerne i årets karusell en premie, og disse premiene viser at man har deltatt på årets skikarusell. Premiene er effekter fra Sparebanken Sør, avslutter Gjermund.