Det ble nydelig vær for delttakerne på Ilseng i dag, og påmeldingen var god. Totalt antall deltakere var nesten 400 denne lørdagen. En dobling fra i fjor. Løypa i Ilsengløpet går på flotte turstier langs elvene på Ilseng.



Seier til Mari Brøndbo Dahl

I kvinneklassen ble det seier til Mari Brøndbo Dahl på den lengste distansen, 10 kilometer. Hun vant med god margin, på 42.09. Nærmest kom Hamar Skiklubbs Mari Robøle Lien. Hun løp på 45.34. Camilla Rustadbakken Berg, også hun fra Hamar skiklubb, tok tredjeplassen med 46.52. Samtidig ble det klasseseier i klasse 40-49 år.

- Veldig fint løp. Løp kontrollert, men det ble tungt nok. Konklusjon: løpe mer i terreng, skriver hun på sin egen Stravaprofil.



I klasse 14-15 år løp Emma Otterhaug fra Hasle IL et fint løp og kom i mål på 48.58.



De 10 beste

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 165 Mari Brøndbo Dahl 23-39 år 42:09.3 +0:42.9 2 152 Mari Robøle Lien Hamar Skiklubb 23-39 år 45:34.9 +4:08.5 3 155 Camilla Rustadbakken Berg Hamar Skiklubb/ Norsk Tipping BIL 40-49 år 46:52.2 +5:25.8 4 171 Sara Skarabot Pedersen HOKA/FIK Orion 23-39 år 47:24.5 +5:58.1 5 188 Emma Otterhaug Hasle IL 14-15 år 48:58.4 +7:32.0 6 150 Line Grønnestad 23-39 år 51:37.1 +10:10.7 7 147 Marit Aamdal RULK 40-49 år 51:58.3 +10:31.9 8 141 Ragnhild Fosnæs-Fjell Norsk Sykepleierforbund 23-39 år 52:08.5 +10:42.1 9 3 Heidi Velten 23-39 år 52:12.3 +10:45.9 10 176 Malene Bostad 23-39 år 53:39.7 +12:13.3

Sigurd Ruud Skjeseth best av herrene

Det ble seier på hjemmebane for Sigurd Ruud Skjeseth fra FIK Orion. Han løp på 35.17 og satte ny løyperekord. Vinneren skrøt av forholdene. 38 sekunder bak fulgte Vegard Ølstad Dalberg fra Vang O-lag. Han løp på 35.56. Tredjeplassen gikk til Magnus Sedeniussen fra Lyn ski, som løp på 36.19. Alle i klasse 23-39 år.

På fjerdeplass fulgte Terje Gulbrandsen fra BDO Innlandet. Han løp et solid løp på 37.28, og tok dermed klasseseieren i klasse 50-59 år. To andre løpere fra den klassen løp også under 40 minutter. Espen Nyland fra CMS Kluge løp på 3915 og Rune Svartvadet fra Hamar skiklubb løp på 39.57.



De 10 beste

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 172 Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion 23-39 år 35:17.8 - 2 124 Vegard Ølstad Dalberg Vang O-Lag 23-39 år 35:56.3 +0:38.5 3 46 Magnus Sedeniussen Lyn Ski 23-39 år 36:19.9 +1:02.1 4 31 Terje Gulbrandsen BDO Innlandet BIL 50-59 år 37:28.3 +2:10.5 5 154 Henning Lie Vang Skiløperforening 23-39 år 37:44.3 +2:26.5 6 40 Øyvind Flobergseter Norsk Tipping BIL / Slitarlauget 23-39 år 37:52.8 +2:35.0 7 77 Drar Afewerki Hamar 23-39 år 38:02.9 +2:45.1 8 161 Amund Hagen Kristiansen Spreke Opplevelser 40-49 år 38:56.2 +3:38.4 9 142 Jonas Bergli Snertingdal IF Ski / Backe BIL 23-39 år 39:10.6 +3:52.8 10 48 Espen Nyland CMS Kluge 50-59 år 39:15.5 +3:57.7

Seire til Line Myrvold og Arne Elias Østerås på 5 km

På lørdagens 5 kilometer var det Line Myrvold fra Tren Løten som tok seieren med 26.48, foran Emma Lewin og Emilie Hågensen. I herreklassen vant Arne Elias Østerås med 22.58, foran Niklas Bakke og Jakob Aarskog Bjerke.



De 10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 291 Line Myrvold Tren Løten 23-39 år 26:48.8 - 2 317 Emma Lewin Furnes 23-39 år 28:47.0 +1:58.2 3 299 Emilie Hågensen Storhamar Håndball 16-17 år 29:25.1 +2:36.3 4 308 Line Lunde Bjerke Tren Løten 23-39 år 29:28.9 +2:40.1 5 316 Renate Johannessen 23-39 år 29:39.9 +2:51.1 6 226 Sigrid Severinsen Akuttmottaket IL 23-39 år 30:23.4 +3:34.6 7 280 Angelika Kozlowska 40-49 år 30:33.2 +3:44.4 8 254 Yvonne Delclaux 40-49 år 30:55.7 +4:06.9 9 240 Tone Haarseth Akuttmottaket IL 23-39 år 31:08.9 +4:20.1 10 275 Ragnhild Skogsrud 60-69 år 31:58.9 +5:10.1

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Diff. 1 282 Arne Elias Østerås Gartland Sportsklubb 40-49 år 22:58.0 - 2 289 Niklas Bakke Vang OL 12 år 25:28.1 +2:30.1 3 302 Jakob Aarskog Bjerke Ottestad IL 13 år 26:10.6 +3:12.6 4 310 Gabor Csiba 40-49 år 28:29.1 +5:31.1 5 290 Finn Marius Vogt Tren Løten 23-39 år 28:56.7 +5:58.7 6 262 Mads Huniche Christensen Nes Idrettslag 23-39 år 29:05.9 +6:07.9 7 277 Frode Haugli 50-59 år 30:17.3 +7:19.3 8 286 Jonas Strømstad 40-49 år 31:13.1 +8:15.1 9 256 Henrik Bekken HINN-IT 23-39 år 34:15.9 +11:17.9 10 272 Geir Torke Tren Løten 60-69 år 37:54.9 +14:56.9



