Den 15. utgaven av Torinos 24-timers løp 24 Ore di Torino ble arrangert i Ruffini-parken i Italia denne helgen. Været var absoolutt ikke av det aller beste slaget. Temperaturen lå på rundt seks grader, og det var kontinuerlig regn. Med andre ord ble utholdenhetsprøven ganske så drøy for de vel 200 deltakerne. I ettertid ble det sagt noe om at dette må ha vært Italias lengste 24-timersløp.



Norsk dobbeltseier

Verken 6 grader eller regnvær hindrer norske ultraløpere i å imponere, og i hvert fall ikke Simen Holvik (Gti Friidrett) og Line Caliskaner (Romerike Ultraløperklubb), som dominerte fullstendig under 24-timersløpet.

Line Caliskaner holdt mer eller mindre samme tempo som Simen Holvik i lang tid, og da hun løp i mål var hun nære på å ta Petra Pastrovas løyperekord fra i fjor (230.997 km).

- Jeg visste ikke at jeg var så nær å slå rekorden, sa Caliskaner etter løpet.

- Det var virkelig tøft på grunn av værforholdene. Jeg hadde nok foretrukket å løpe 24 timer i 30 grader fremfor i denne temperaturen og med dette regnet. Det var mer norske enn italienske forhold vil jeg si. Sett bort fra det, så var det et kjempefint løp med tanke på organisering, løype og resultat, sa hun til Tuttosport.com.

Andreplassen gikk til Michela Ruzza (GS Interforze Torino), en lokal utøver som ikke kunne vært mer på hjemmebane.Ikke bare er hun fra Piemonte eller byen Torino, men hun trener nettopp i Ruffini-parken.

- Dette er mitt utendørs treningsstudio. Jeg bor i nærheten, fortalte Ruzza.

- Sjelden har jeg sett Ruffini-parken så oversvømt, la oss si at når værforholdene er slik, løper jeg aldri, fortsatte hun.

Tredjeplassen gikk til Francesca Scola (Vegan Power Team), også hun fra Italia.





Line har vært ute i regnet før. Her fra fjorårets Thames Path 100 miles som hun også vant suverent. (Foto: Arrangøren av Thames Path 100 miles)



Like overbevisende av Simen Holvik

I herreklassen løp Simen Holvik i mål til den tredje beste tiden i løpet noensinne. Og, med sine 246,435 km var han overlegent best.

- Målet mitt var å løpe 265 km for å forbedre den nåværende norske nasjonalrekorden med en kilometer, men med dette været var det rett og slett ikke mulig, forklarte Holvik

- Jeg klarte allikevel kvalifiseringsgrensen som sikrer meg en plass på det norske laget for det neste 24-timers verdensmesterskapet i Frankrike. Jeg og Line Caliskaner har samme trener, samme sponsor og vi har begge deltatt i Badwater Ultramarathon, hver med vårt team, fortalte Holvik videre til avisen.



Med seg på seierspallen fikk Holvik to italienske løpere. Andreplassen gikk til Fabio Costi (Bergamo Stars Atletica) 197,142 km, mens tredejplassen gikk til Pier Giuseppe Monegato (Running Saronno) med 187,281 km.



Simen Holvik i farta. (Foto: Privat / Simen Holviks facebookside)



Resultater kvinner

Kvinner Plass BIB Navn Nasjon Klubb Runder Distanse 1. 44 CALISKANER, LINE Norge Romerike Ultraløperklubb 225 228003 2. 33 RUZZA, MICHELA Italia G.S. INTERFORZE TORINO 175 177743 3. 4 SCOLA, FRANCESCA Italia A.S.D. VEGAN POWER TEAM 164 166194 4. 20 BORZANI, LISA Italia BERGAMO STARS ATLETICA 149 150937 5. 51 FERRERO, ELISABETTA Italia ATL. ALPINI TROFARELLO 146 148366 6. 7 BENVENUTO, SILVIA Italia ASD CAMMINATORINO 117 118655 7. 10 COSMA, BARBARA Italia ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA 114 116357 8. 52 SIMION, FIORENZA Italia U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO 100 102098 9. 22 FOSSATI, MARIA ILARIA Italia BERGAMO STARS ATLETICA 100 101300 10. 40 CISCATO, CARLA Italia NOVARA CHE CORRE 99 100783 11. 57 GRISONE, BENEDETTA Italia NOVARA CHE CORRE 91 92317 DNS 3 FITTI, ANNALISA Italia A.S.D. TOCCO RUNNER 0 0 DNS 26 MODIGNANI FASOLI, ALICE Italia BERGAMO STARS ATLETICA 0 0 DNS 27 MUNTEAN, ALINA TEODORA Italia BERGAMO STARS ATLETICA 0 0 DNS 29 PASTORE, SARA Italia CALCATERRA SPORT ASD 0 0

Resultater herrer