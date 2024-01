Kondis snakket med Simen Holvik mens han ventet på flyet hjem til Norge på Schipol flyplass i Nederland.

- Jeg har sovet godt, men jeg er fortsatt litt sliten i muskulaturen. Det ble også mye styr med diaré da jeg tok til meg for mye salt. Jeg hadde ikke noen plan på hvor mye jeg skulle ta til meg og da ble det nok kanskje litt for mye. Det kan også ha vært at jeg har fått i meg noe via maten. Det er jo Sør-Amerika, forteller Holvik.

- Det gikk egentlig greit de første 100 kilometerene, men så kom problemene gradvis utover i løpet. Man taper jo mye væske og energi på grunn av dette og det er jo litt nedtur, forteller Holvik om løpet.



Holvik kjøles ned underveis. (Foto: Privat)



- Jeg måtte gråte meg til litt massasje

Allikevel løp han altså inn til seier i herreklassen på 29 timer og 12 minutter i det 217 kilometer lange løpet som følger pilgrimsruta Caminho Da Fé. Løpet regnes som det mest krevende ultraløpet i Brasil og går langs grusveier og stier. Løypa er relativt kupert, noe som tar mye på lårmuskelaturen for selv rutinerte ultraløpere. For Holvik, som selv mener han ikke er trent for slikt terreng, ble det også en utfordring å løpe med svært stive bein i de mange nedoverbakkene. Han har allikevel en evne til å pushe grenser selv ved diaré og sår muskulatur.

Videre sørget et crew på fire personer for at det ble få muligheter til å sette seg ned, da de hele tiden jaget ham ut på veien igjen.

- Jeg måtte faktisk gråte meg til litt massasje, ler Holvik som ellers skjønte lite av det som ble kommunisert til ham på Portugisisk.





Et godt og velfungerende crew har mye å si under et løp som dette. (Foto: Privat)



Crewet fulgte ham i bil hele veien og hadde ellers som oppgave å få i ham næring, jage bort giftige slanger og passe på farlige dyr som lurte i jungelen under nattløpingen. Et crew som dette er et must i Brazil135 som har svært få checkpoints og serveringsstasjoner

- En bra gjeng som passer på, fortalte Holvik til Kondis.



Simen fotografert gjennom bilruta. Crewet fulgte med hele veien. (Foto: Privat)



Best av herrene - andreplass totalt

Brazil135 er et søsterløp av det legendariske Badwater135 og arrangeres i dets ånd av Badwater-veteran Comandante Mario Lacerda. Løpet er også en viktig kvalifiseringskonkurranse for Badwater, et løp Holvik vant i fjor sommer og skal han skal være med på også i år.

Totalt sett måtte årets norske ultraløper se seg slått av den sterke damen Edyta Lewandwska, som løp inn til seier totalt på tiden 27:29.



De 10 beste totalt

Plass BIB Tid Navn Team 1 1006 27:29:00 EDYTA LEWANDOWSKA MIZUNO 2 1004 29:12:00 Simen Holvik 3 1073 30:01:00 Tiarles dos Santos Time Luciano Alves Brasil / Guimarães 4 1035 31:04:00 Cesar Miguel Momesso dos Santos 5 1037 31:42:00 Eduardo Shimizu Gouveia Coach Vagner Juliano 6 1041 33:53:00 Rafael Neves Carvalho Inspire 7 1002 34:20:00 Ari Branco Los pannas 8 1088 35:00:00 Andre Nogueira Ferraz Carvalho 9 1001 36:22:00 Aureo Adriano Silva Irmãos de Fusca 10 1086 36:26:00 Elio Alves Almeida REVEZA TEAM



(Foto: Privat)



Torino neste

Neste løp på planen for Holvik er et 24-timersløp i Torino den 9.mars.

- Der har jeg jo lyst til å gjøre et ærlig forsøk på nordisk rekord og gå all inn på 280 km. De som er litt smarte sier jo egentlig ikke hva målet er i forkant av løpet da, men jeg er jo ikke så smart, avslutter Holvik, som reiser til Italia sammen med coach Sondre Amdahl i begynnelsen av mars.



PS! Nordisk rekord på 24-timers er 272.086 km satt av den svenske løperen Torbjörn Gyllebring i Växjö 2023



