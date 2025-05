Det var stor fart fra start i herreklassen da Simen Halle Haugen tok rollen som fartsholder. Med Ferdinand Kvan Edman og Sjur Krystad Prestsæter tett bak, ble første kilometer passert på uoffisielle 2.47, et tempo tilsvarende 27.50 og klart under Sondre Nordstad Moens løyperekord på 28.51.

Allerede etter én kilometer hadde trioen fått en god luke bakover. Etter to kilometer måtte Prestsæter slippe noen meter, og da 3 km ble passert på 8.32, takket Haugen for seg. Kvan Edman fortsatte alene med god margin ned til konkurrentene, og lå fortsatt an til løyperekord på dette punktet.



Vendepunktet

Ved 4,5 km holdt Prestsæter hastigheten fint oppe, og lå kun 13 sekunder bak Kvan Edman, og ved neste passering, på 7,1 kilometer, hadde han overtatt ledelsen. Ledelsen hold han helt til mål, og han vant på 29.14, en forbedring av egen pers med 5 sekunder.



Sjur Krystad Prestsæter vant 10 km under Grue halvmaraton. Her fra Nordmarks12ern i 2023. (Foto: Tom-Arild Hansen)

- Det kjentes veldig bra, det var et fint løp. Strålende forhold, sa vinneren etter målgang.

- Jeg visste at Ferdinand var litt sterkere enn meg i utgangspunktet. Han og haren startet litt for raskt for meg, så jeg løp mitt eget løp. Men så fikk Ferdinand et kraftig hold, samtidig som jeg hadde litt krefter igjen mot slutten, fortalte han til Glåmdalen.

Kvan Edman, som har 28.13 som pers fra Lille tidligere i år, kjempet seg inn til andreplass på 29.42, mens Sindre Buraas ble nummer tre med 29.57. Etter målgang måtte Kvan Edman ta seg til magen, tydelig preget av magesmerter.



Ferdinand Kvan Edman ble nummer to. (Foto: Rolf Bakken)

Sindre Buraas inn til tredjeplass. (Foto: Rolf Bakken)

Godt løp av Hans Christer Holund

Tidligere langrennsløper Hans Christer Holund løp inn til en sterk fjerdeplass på 30.24 og kunne glede seg over ny personlig rekord.

- Det var et veldig bra løp, og jeg perset med nesten 30 sekunder. Veldig fin løype. Jeg løp halvmaraton her i fjor. Det var litt vind den første 5-kilometeren, men så fikk vi jo medvind siste 5 km, fortalte Holund, som satte pris på at temperaturen var lavere enn i fjor.

Han hadde opprinnelig tenkt å løpe halvmaraton, men valgte om da han skjønte at han ville måtte ligge alene i målfarten på 1.08.

Ida Robsahm imponerte i sin debut

I kvinneklassen var det Ida Robsahm, Madeléne Holum og svenske Lovisa Modig som lå samlet i tet på de første kilometerne. Ved passering 7,1 km fikk Robsahm en avgjørende luke bakover, og hun løp i mål som vinner på sterke 33.14, hele 26 sekunder foran den gamle løyperekorden til Sigrid Jervell Våg.

- Det var veldig gøy og over forventning, sa Robsahm etter målgang.

- Målet var sub 34. Det er den første 10-kilometeren jeg har løpt, så jeg var litt usikker på hva jeg gikk til. Men de erfarne har sagt at det skal kjennes lett den første halvdelen, så jeg stolte på det. Og jeg kjente meg ganske bra til 7–8 km, mens derfra og inn ble det hardt. Det kan nok ikke bli bedre forhold enn dette. Helt perfekt, sa Robsahm. Hun er for mange kjent som en habil terreng- og fjelløper, og senest i mars i år ble hun nummer to i det 46 km lange UTMB-løpet Chianti Ultra Trail.

Madeléne Holum tok andreplassen med 33.40, mens Lovisa Modig fulgte sju sekunder bak med 33.47.

Mer om Prestsæter i Kondis

Sjur Krystad Prestsæter er blitt kalt Norges raskeste supermosjonist. I neste utgave av magasinet Kondis kan du lese mer om vinneren av Grue 10 km og hvordan han kan prestere så bra som han gjør, med såpass lite trening som han utfører.



