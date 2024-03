Det er nå det lønner seg å melde seg på til årets ritt. Bingesrittet er et godt likt sykkelritt som passer for alle. Samtidig er det et ritt som det er artig å delta i også om man sykler i konkurranseklassen.

Bingesrittet ble for første gang arrangert i 2012. Sykkelturen starter i Mierojavri 15 kilometer nord for Kautokeino, og går etter den gamle postveien. På veien passerer man Binges, som driftes av foreningen Bingis. For den som har tid å stoppe der, så anbefales det sterkt da det ryktes om verdens beste vafler. Turen avsluttes med mål i Maze.

Det er bygdelagene i Mierojavri og Maze, samt Binges cycleklubb som står for arrangementet.



Fine premier

I år lokker arrangøren med trekning av fine premier blant de som melder seg på før april. Med andre ord, melder du deg på mens vi fortsatt er i mars måned så er du med i trekningen. Premiene er en sykkelcomputer og et gavekort på kr. 4000,-

Bingesrittet. (Foto: Pål Norvoll)



Informasjon om turrittet

: Lørdag 17. august 2024 Start : Kl. 13:00 i Mieron, 15 km nord for Kautokeino tettsted

: Máze skole Makstid : 5 timer med målgang senest kl. 18:00. Etter dette kan man ikke regne med at det er noe aktivitet ved Máze skole og ikke bli registrert for å ha fullført sykkelrittet.

: I henhold til regler fra Norges Cykleforbund, må alle deltakere ha fylt 17 år innen utgangen av året. Klasser :

Damer/herrer 17-19 år

Damer/herrer 20-49 år

Damer/herrer 50 +

NB: Aldersklasse bestemmes av fødselsår.

Premiering av totalvinnere damer og herrer og klassevinnere.

Diplom til alle som fullfører.

Pins til alle som deltar for 1. gang, for 4. gang og 8. gang.



Bingesrittet arrangeres lørdag 17.august.



Påmelding