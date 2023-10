Skeikampen sett fra startområdet. (Foto: Rolf Bakken)

Deltakerne kan velge mellom mosjonistklasse og konkurranseklasse. Mosjonister som ikke ønsker tidtakning kan fritt starte mellom kl. 11:00 og 11:30. Løypa slynger seg oppover på grusveg og steinete underlag mot toppen av det karakteriske fjellet 1123 moh. Motbakkeløpet starter pent og pyntelig med 100 høydemeter på den første halvdelen før det blir tøffere på den siste halvdelen som stiger 250 meter på en drøy km.

Alle som vil sjekke formen mot andre i konkurranseklassene starter i puljer inndelt etter aldre fra kl. 11:45. Som i Skeikampen Rundt idligere i år blir det også i motballeløpet er egen snøreløpingklasse med hund med uttrekkspremier og gavekort fra Non-stop Dogwear.

Kl. 11:45: Snøreløping med hund (hunden må ha fyllt 12 mnd)

Kl. 12.00: Klassene menn fra 17 år – 49 år

Kl. 12.10: Klassene damer fra 11 år – 50 år+ (Alle dameklasser)

Kl. 12.20: Klassene menn fra 11 – 16 år og 50 år og eldre

Påmelding og starttliste

Skeikampen Opp arrangeres av Gausdal Friidrettsklubb og Visit Skeikampen. For de beste i dame- og herreklassen totalt er det premier fra Skeikampen Eiendom på 3000 kr for 1. plassen, 1500 kr for 2.plassen: 1500kr. og 500 kr for 3. plassen.

Kristin Størmer Steira var suveren i motbakkeløpet på Skeikampen i 2017. (Foto: Rolf Bakken)

