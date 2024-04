Det blir en dobbel Pro Tour-arrangementshelg når Ski Classics denne helgen plasserer seg i Nord-Norge med renn både lørdag og søndag. Dette blir det 13. og 14. løpet i årets Ski Classics-sesong, som skal avsluttes med Janteloppet som det aller siste den 13. april. Da har det vært 15 løp i seks land gjennom denne 15. sesongen av Ski Classics.

Det blir to knallharde renn i spektakulære arktiske landskap for deltagerne i Reistadløpet den 6. april og Summit 2 Senja 7. april.

Reistadløpet

Reistadløpets løypeprofil er kjent som en av de hardeste i Ski Classics. Det 50 kilometer lange skirennet starter på Setermoen, som ligger i Bardu kommune i Norge, og går gjennom arktiske landskap og fjelltopper før det kommer til mål i Bardufoss i Målselv kommune.

Reistadløpet har en lang historie som går tilbake til 1958. Arrangementet feirer en lokal skilegende: Oberst Ole Reistad, norsk mester i femkamp i 1922 og skipatruljelederen som vant OL-gull i St. Moritz, Sveits, i 1928.

Fra og med 2017 ble Reistadløpet en del av Ski Classics, langløpenes verdenscup – dette med slagordet «Pure Arctic Madness!»

Summit 2 Senja

Søndag 7. april arrangeres nykommeren fra forrige sesong, Summit 2 Senja, Det 60 kilometer lange løpet starter på Bardufoss og ender på Finnsnes, og går gjennom fantastiske landskap. Summit 2 Senja er et løp fra fjell til fjord, som involverer ytterligere to kommuner, Sørreisa og Senja.

Summit 2 Senja har sitt utspring i Reistadløpet sitt motto: «Utvikle skisporten i regionen». Dette er et samarbeidsprosjekt med formål å etablere en unik infrastruktur for ski og folkehelse, med et hovednett på 100 km skiløyper mellom Finnsnes og Setermoen.

Reistadløpet er åpent for alle, PRO Team-utøvere og fritidsløpere/trimmere, mens Summit 2 Senja kun vil være et løp for PRO-team og eliteløpere.

For begge løpene så blir det en spektakulær opplevelse i storslått arktisk natur.

Begge løpene vises på NRK2:

Lørdag 6. april: 9:55 - 12:55 Reistadløpet

Søndag 7. april: 8:55 - 12:30 Summit 2 Senja

Kampen om sammenlagtseieren i Ski Classics

I disse to rennene vil det også kjempes om sammenlagtplassser i Ski Classics-serien.

For kvinnene så er det Emilie Fleten som har en ganske klar sammenlagtledelse i Ski Classics, mens det for mennene er nokså jevnt mellom Kasper Stadås og Johan Hoel.