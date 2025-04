Forhåndsomtale:

Birken med solid økning i rennet og rekordpåmelding til løpet Pr. 1. februar ligger selve Birkebeinerrennet godt foran fjoråret med over 6000 påmeldte. Totalt nærmer SkiBirken seg 7500 deltakere 14.-16 mars.

Lovende utsikter for SkiBirken med 14 000 deltakere Birken er på det nærmeste klar for å ta imot 14 000 deltakere til sine arrangementer over tre dager, og i motsetning til i fjor er det svært lovende vær- og føreforhold. Her kan du se bilder fra da Kondis testet løypa uka før selve Birkebeinerrennet.

Fredag:

Strålende forhold for rekordmange i SkøyteBirken (K+) Håvard Moseby vant SkøyteBirken foran den tidligere proffsyklisten Carl Fredrik Hagen. I kvinneklassen ble det fransk seier ved Maëlle Veyre foran Katrine Rolsted Harsem og Tuva Toftdahl Staver.

Bilder fra SkøyteBirken på Kvarstad og Sjusjøen (K+) Kondis hadde to fotografer ute i løypa under SkøyteBirken fredag, og har her vi samlet 227 bilder tatt etter 28 km på Kvarstad og 40 km på Sjusjøen.

Bilder fra TurBirken ved Kvarstad (K+) 462 løpere fullførte TurBirken, tidligere kjent som FredagsBirken, i ryggen på dobbelt så mange i SkøyteBirken. Rune Engen var førstemann i mål på 3:15:40, mens Hild Mari Kvikne var beste kvinne på 3:53:30.

Lørdag:

Andreas Nygaard og Stina Nilsson vant Birkebeinerrennet 2025 (K+) Det var små marginer mellom de syv beste mennene der Andreas Nygaard ble erklært som vinner, mens Stina Nilsson tok en klar seier blant kvinnene i årets Birkebeinerrenn.

Bilder fra Birkebeinerrennet ved Kvarstadsæterlia, eliten (K+) Her kan du se bilder fra Birkebeinerrennet, lørdagens klassiske renn. Bildene er fra elitepuljen, tatt ved Kvarstadsæterlia (23 km igjen til mål).

Bilder fra Birkebeinerrennet ved Kvarstadsæterlia, pulje1 (K+) Her kan du se bilder fra Birkebeinerrennet, lørdagens klassiske renn. Bildene er fra pulje 1, tatt ved Kvarstadsæterlia (23 km igjen til mål) og Kvarstad matstasjon.

Blogg: Å stake eller ikke stake Birken, det er spørsmålet (K+) Kanskje ikke et like eksistensielt spørsmål som for Shakespeares Hamlet, men likevel viktig nok for en som leker skiløper og måler hva kroppen har å bjuda på fra år til år nettopp i Birken.

Søndag:

Strålende forhold også for 1320 i UngdomsBirken Det var et strålende vintervær også på tredje dagen av SkiBirken 2025 da UngdomsBirken gikk av stabelen fra Sjusjøen til Lillehammer søndag formiddag. Iver Fjeld Bjonviken fra Årvoll og Sunniva Vik fra Mjøndalen var raskest i de eldste klassene og totalt av over 1300 ungdommer i alderen 12-16 år.