Deltakerne, som møtte opp i godt humør, ble belønnet med havresuppe og saft etter fullført løp. Takket være den utrettelige innsatsen og positive energien fra Jon Steiner Viervang og Jan Magne Strandberg, ble serien på ni renn gjennomført med bravur, og mottok en fortjent "20 i stil" for arrangementet.

Til tross for lett snøfall før og under arrangementet, og at den eksisterende kunstsnøen langsomt smeltet, var forholdene fortsatt gode nok for skigåing. Avslutningsrennet var preget av høy stemning blant deltakerne, som nå ser frem til en ny sesong med Terrengkarusellen, som starter rett etter påske. Alle er hjertelig velkomne til å delta!

Skikarusellen tok sin start kl. 18.00, med ti deltakere på startstreken. Alle deltakerne fullførte, et bevis på både samholdet og den sportslige ånden som preger arrangementene.



Anders Birkenes (35) vant dette siste rennet. Taktikken hans var å holde jevnt og høyt tempo hele veien. Birkenes trener godt utenom konkurransene, og det blir flere turer i løpet av uka.

- Det er litt løs snø, men det er imponerende bra forhold her, og man klarer å arrangere skirenn på Sandrip med å bruke kunstsnø. Men det er greit når snømengden er tilstrekkelig når vi kommer så langt som vi er nå i sesongen, forteller Birkenes engasjert.



Anders Birkenes vant. (Foto: Sverre Larsen)







Marius Engeland har hatt en fin sesong. (Foto: Sverre Larsen)



-Jeg har ikke vært med mange ganger. Men det har i sesongen often vært fint vær på mandagene, og så har det blitt dårlig på tirsdagen. Men det beste minnet er kanskje disse duellene som vi har hatt mellom hannkattene Gjermund Steinsland og Ole Holbæk. De behersker alle disiplinene med ski, forteller Marius.

Han forteller videre at sesongen har vært helt topp og han takker arrangøren for at de stadig stiller opp og gidder å arrangere, for det blir mindre og mindre med folk til ulike renn. Og samtidig er jo Birken og Vasaloppet populære. Det var ikke Vardeløp og andre løp i år, og man setter ikke av penger til disse rennene på budsjettene. Men vi må være glade for det som blir arrangert tross alt.

- Jeg er godt fornøyd med sesongen. Jeg er frisk og har kunnet delta. Også treffer man mye folk. Jeg liker disse karusellerennene hvor man kan få trent litt på stakingen, avslutter Marius.





Elias Byberg. (Foto: Sverre Larsen)



Elias Byberg liker at folk er energiske og flinke til å komme seg ut i naturen. Det er litt variert oppmøte på slike renn som dette, og deltakelsen har en tendens til å synke med fallende snømengde. Elias har fått flere nye venner, og man treffer folk på like og ulike aldre på disse skirennene.



- Dette er det første rennet mitt i Skikarusellen i år, og jeg er den yngste deltakeren her. Dette rennet er 10 km. Men i fjor gikk jeg noen ganger 20 km distanser. Det var gøy, og jeg liker å gå langt. Jeg synes det er et bra arrangeent her og at det er fin variasjon i løypa og terrenget, forteller Byberg.



Arrangøren fra Skiutvalget, Jan Magne Strandberg, er godt fornøyd med at alle ni renn ble arrangert i år.





Jarl Magne Strandberg (Foto: Sverre Larsen)



- Vi er glade for at de ansvarlige for snøen på Sandrip har lagt på en såle med snø her. Det er bra når man kan holde snø her mens naturen er både kald og mild. Vi er avhengig av kunstsnø for å holde på så lenge som dette i vintersesongen og noen ganger også utover våren. Ellers blir det jo ikke renn her. Vi er fornøyde med å gjennomføre alle rennene, og noen ganger har vi gått gamleløypa ned til Riksvei 9 og tilbake, sier Strandberg.

- Det har vært avholdt 9 renn denne seongen. Stemningen har vært god. Vi har fått disponere Varmestua her på Sandrip i forbindelse med rennene, og praten har alltid gått livlig. Vi har hatt besøk av juniorverdensmesteren vår Mathias Holbæk. Han freste rundt i løypa da han var her. Så vi har mange gode løpere her, og det skal vi være fornøyde med, forteller Strandberg videre.







Elisabeth Balchen (t.v.) og Vera L. F. Mühleisen deltok i årets siste karusell-renn. (Foto: Sverre Larsen)



Folk er spreke på ski, men Skikarusellen bør interesserte og fenge flere voksne personer som burde vært med. Det har vært 70 til 80 deltakere på enkeltstående renn tidligere, og det blir fra 10 til 20 år tilbake i tid. Det er litt trist at det ikke kommer flere.



Resultater blir etter hvert tilgjengelig hos TimeService