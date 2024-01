Tekst og alle foto: Sverre Larsen

Snøen hadde lavet ned i Agder tirsdag, og mer snø skal det komme. Det gjør jo ikke når vi er forberedt slik at vi kan håndtere snøfallet som kommer! Det var uansett entusiastiske deltakere i det første løpet i Skikarusellen i Agder. Det var litt kaldt, men opphold under rennet. Det var mye godt humør blant de 12 som hadde møtt fram for å gå fire runder i den kuperte rundløypa på 2,5 km.

Kjetil Skofteby (31), deltaker:

Kjetil Skofteby har noen mål og fokus for sesongen. Uansett løype ønsker han ikke å bli tatt igjen med en runde og bli tatt ut av rennet. Kjetil er fotballspiller for Just som ønsker å rykke opp til 5. divisjon.

- Snøværet i dag har skapt problemer, men det er ikke det verste været vi har sett. Det var ikke oppkjørte spor her i dag, men motbakkene er verre å takle enn været, smiler Kjetil.

Tidligere var han en ung og lovende løper, men i dag er første gang Kjetil går skirenn på 20-25 år.

- Hvis det går bra så er det gøy, hvis ikke så er det ikke så gøy, sier Kjetil som innrømmer at det er en stund siden han trente på ski.

Bjørn Kristensen (62), deltaker:

Bjørn Kristensen liker å komme seg på ski mens det er vinter og snø. Denne økta i Skikarusellen er ei hard økt. Det gir motivasjon til lengre skiturer og kvalitetstrening, samtidig som det er gøy å være med på rennene.

- Når jeg trener, så trener jeg både med andre og alene og det er gøy å komme på skiarrangementene. Jeg oppfordrer flere til å stille på dette lavterskeltilbudet. Poenget er at det er spennende å være med, og ikke så viktig hvor man ender på resultatlista, reklamerer Bjørn som har Toplandsheia i skøyting og Naspevarden i klassisk som sine favorittløyper.

Jan Magne Strandberg (75), arrangør for Sparebanken Sør og Agders Bedriftsidrettskrets:

- I dag får deltakerne ei fin løype. Det er bra oppkjørte løyper i Skikarusellen, men vi er litt uheldige i dag på grunn av snøfallet nå i ettermiddag. Da gjelder det å holde på det gode humøret. Noen tar dette som en tur, andre som konkurranse, men vi har et livat og supert fellesskap her, sier Jan Magne og håper at folk liker seg på Skikarusellen.

Det er bra interesse for å gå på ski nå. Det er jo snø i Agder helt ut på Flekkerøya, så man bør ta fram skiene og gå. Bedriftsidretten favner bredt. Noen gjør alvor av rennene og konkurrerer som de ønsker.

- Vi har noen herlige fasiliteter her på Sandrip. De er helt fantastiske, og det er fint at vi kan benytte klubbhuset så man får varmt drikke eller varm suppe når man kommer i mål. Traséen her er godkjent på nasjonalt nivå, og det har vært NM her på rulleski. Vi har gode nok forhold her i Agder til å bli raske i klassisk og skøyting, sier Jan Magne entusiastisk. Folk må vise interesse og benytte snøen, ler han smittende.

Frank Salvesen (til høyre), Even Skuland og Jens-Christian Iglebæk på rekke og rad i første del av rennet.

Resultater: