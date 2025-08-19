Jubileumsløpet arrangeres av ski og orienteringsgruppa i idrettsforeningen. Her kan man melde seg på i ulike klasser enten med eller uten tidtaking. Dette er for alle, og selv om det heter løp kan man gjennomføre som man vil. Det viktigste er å delta. Få med familie og venner på denne trimturen og sikre deg løpets deltagerpin! Dette blir eneste mulighet til å få denne eksklusive pin-en. Det er ingen annen premiering. Starten går fra idrettsplassen kl 14:45. 

Løpet har følgende klasser:

  • MOSJONSKLASSE UTEN TIDTAKING: 2,25 eller 4,5 kilometer (
  • JENTER: (Under 16 år med tidtaking): 2,25 kilometer
  • GUTTER: (Under 16 år med tidtaking): 2,25 kilometer
  • DAMER: (Over 16 år med tidtaking): 4,5 kilometer
  • MENN: (Over 16 år med tidtaking): 4,5 kilometer

DELTAGELSE I LØPET ER GRATIS ! 

Pr. 19.08 er det påmeldte 66  trimmere og aktive på jubileumsløp 

 