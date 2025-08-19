Snertingdal IF fyller 100 år med gratis jubileumsløp lørdag
Snertigdal IF fyller 100 år i år, og lørdag 23.august arrangeres det ativitetesdag med bl.a. gratis jubileumsløp på 2,25 eller 4,5 km.
Jubileumsløpet arrangeres av ski og orienteringsgruppa i idrettsforeningen. Her kan man melde seg på i ulike klasser enten med eller uten tidtaking. Dette er for alle, og selv om det heter løp kan man gjennomføre som man vil. Det viktigste er å delta. Få med familie og venner på denne trimturen og sikre deg løpets deltagerpin! Dette blir eneste mulighet til å få denne eksklusive pin-en. Det er ingen annen premiering. Starten går fra idrettsplassen kl 14:45.
Løpet har følgende klasser:
- MOSJONSKLASSE UTEN TIDTAKING: 2,25 eller 4,5 kilometer (
- JENTER: (Under 16 år med tidtaking): 2,25 kilometer
- GUTTER: (Under 16 år med tidtaking): 2,25 kilometer
- DAMER: (Over 16 år med tidtaking): 4,5 kilometer
- MENN: (Over 16 år med tidtaking): 4,5 kilometer
DELTAGELSE I LØPET ER GRATIS !
Pr. 19.08 er det påmeldte 66 trimmere og aktive på jubileumsløp
