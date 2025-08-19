Jubileumsløpet arrangeres av ski og orienteringsgruppa i idrettsforeningen. Her kan man melde seg på i ulike klasser enten med eller uten tidtaking. Dette er for alle, og selv om det heter løp kan man gjennomføre som man vil. Det viktigste er å delta. Få med familie og venner på denne trimturen og sikre deg løpets deltagerpin! Dette blir eneste mulighet til å få denne eksklusive pin-en. Det er ingen annen premiering. Starten går fra idrettsplassen kl 14:45.

Løpet har følgende klasser:

MOSJONSKLASSE UTEN TIDTAKING: 2,25 eller 4,5 kilometer (

JENTER: (Under 16 år med tidtaking): 2,25 kilometer

GUTTER: (Under 16 år med tidtaking): 2,25 kilometer

DAMER: (Over 16 år med tidtaking): 4,5 kilometer

MENN: (Over 16 år med tidtaking): 4,5 kilometer