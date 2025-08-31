- Det er en stor opptur, sa Kasper Fosser etter å ha løpt inn til sølv på EM sprinten i belgiske Lier i ettermiddag.

- Da jeg dro ned hit hadde jeg ikke trodd at jeg kunne kjempe om medalje, og at jeg da får med meg sølv er veldig bra, fortsatte karen som dermed viser at det er mulig å være på topp både på langdistanse i skogsterreng – hvor han vant suverent VM-gull i Finland i juli og på EM-sprint i flate bygater.

Men en «vinnertype» som Fosser er aldri helt fornøyd når det ender med sølv:

- Klart det er litt irriterende når jeg ser at jeg taper en del på et veivalg mot slutten, erkjenner han.

Noen småfeil ble det også på Eirik Langedal Breivik, men samtidig var det vanskelig å unngå noe tdstap i en såpass krevende løype som ble servert i Lier i dag:

- Stort sett er det veldig bra, men noen småfeil ble det. Likevel er jeg godt fornøyd med medalje. Jeg hadde ikke våget å tro på det da jeg kom i mål, oppsummerte VM-vinneren på mellomdistanse fra i sommer som i dag altså var 3. best på EM-sprinten.

For ingen kunne i dag gjøre noe med franske Mathias Barros Vallet som vant med 9 sekunder til gode på Kasper Fosser. Eirik Langedal Breivik var ytterligere 9 sekunder bak på bronseplass. Jørgen Baklid løp solid, og ble belønnet med 9. plass, mens Isak Jonsson og Alfred Bjørnerød ble henholdsvis nummer 33 og 42.

KIlde: Norsk orientering

Resultater

1 (45) Mathias Barros Vallet France 13:39 (1) +00:00

2 (29) Kasper Harlem Fosser Norway 13:48 (2) +00:09

3 (36) Eirik Langedal Breivik Norway 13:57 (3) +00:18

4 (42) Yannick Michiels Belgium 13:58 (4) +00:19

4 (40) Jakub Glonek Czech Republic 13:58 (4) +00:19

6 (15) Tim Robertson New Zealand 14:01 (6) +00:22

Øvrige norske:

9 (16) Jorgen Baklid Norway 14:12 (9) +00:33

33 (33) Isak Jonsson Norway 14:56 (33) +01:17

42 (38) Alfred Bjoerneroed Norway 15:36 (42) +01:57