En av de første av de sju startpuljene står klar. (Foto fra Nyttårsløpets facebookside)

Den 54. versjonen av Nyttårsløpet Trondheim gikk nyttårsaften med 160 deltakere, som var en solid økning fra fjorårets 97 da Freidig Orientering overtok arrangementet. I tillegg til 10 km med to konkurranseklasser er det trimklasser uten tidtaking på 10 og 5 km.

Det særegne med Nyttårsløpet i bartebyen er startordningen med puljestart hvor de raskeste starter til slutt. På den måten vil alle starte sammen med deltakere med omtrent samme løpsstyrke og kommer i mål ganske samlet til sosialt samvær med gløgg og pepperkaker. Deltakerne oppgir en forventet løpstid ved påmelding som brukes til å organisere starten. Mål er ved Kvikkhuset på Trondheim Stadion med start start på andre siden av Gangbrua over Nidelva.

Målet ble nådd ved Kvikkhuset på Trondheim Stadion. (Foto fra Nyttårsløpets facebookside)

Arrangørene i Freidig Orientering kunne melde om flotte forhold på både snødekt og bart underlag og mye løpeglede ute i løypa.

- Stor stas å arrangere løp for en sånn gjeng, meldte løpsleder Simon Lund Eikrem etter et vellykket arrangement og presiserer at det skal være et lavterskel-løp:

- Det er en del av moroa er at de som trenger lengst tid kommer i mål med de aller raskeste, sier han.

Samling rundt gløgg og pepperkaker i målområdet. (Foto fra Nyttårsløpets facebookside)

Harry Frisnes ble gjort fortjent stas på etter å ha fullført 50 av de 54 utgavene av den spreke nyttårstradisjonen i Trondheim. (Foto fra Nyttårsløpets facebookside)

NB! Flere bilder under resultatene!

Kvinneklassen:

40 kvinner stilte i konkurranseklassen der Bratsbergs Inga Magali var eneste kvinne under 40 minutter med 39:34 fulgt av Mari Steinkjer Øyen fra St. Olavs Løpedamer og Mari Gil, Spartan Workout snaue minuttet bak på de neste plassene.

10 beste kvinner (40 deltakere): Plass Navn Klubb Tid Etter 1 Inga Mageli Bratsberg IL 39:34.0 +0:00.0 2 Mari Steinkjer Øyen St. Olavs Løpedamer 40:22.0 +0:48.0 3 Mari Gil Spartan Workout 40:29.0 +0:55.0 4 Christine Berger Bratsberg IL 40:45.0 +1:11.0 5 Julie Lous Strindheim IL 42:29.0 +2:55.0 6 Kjersti Ervik Team Kondis 45:35.0 +6:01.0 7 Anne Grete Myhre Sjetne IL 45:55.0 +6:21.0 8 Marianne Petersen Silkeborg 46:34.0 +7:00.0 9 Solveig Mostad Trondheim 48:14.0 +8:40.0 10 Anne Marie Lund Eikrem Trondheim 48:30.0 +8:56.0

ALLE RESULTATER

Herreklassen: Kampen om seieren i herrenes oppgjør stod mellom Tjalves Petter Rypdal og Bratsbergs Henning Offigstad der førstnevnte stakk av med seieren med knapp margin på 33:48. Kristian Lied Olsen fra IL Gular kom inn 26 sekunder bak på 3. plass. 17 herreløpere kom seg under 40 minutter. Tetduoen med vinneren Petter Rypdal og Henning Offigstad hakk i hæl. (Foto fra Nyttårsløpets facebookside) 20 beste menn (82 deltakere): 1 Petter Rypdal IK Tjalve 33:48.0 +0:00.0 2 Henning Offigstad Bratsberg IL 33:49.0 +0:01.0 3 Kristian Lied Olsen Gular, IL 34:14.0 +0:26.0 4 Thomas Kjetland Trondheim & Omegn Sportsklubb 35:36.0 +1:48.0 5 Michael Brian Watts Bratsberg IL 35:53.0 +2:05.0 6 Andrii Tishchenko Steinkjer Friidrettsklubb 36:01.0 +2:13.0 7 Hallvard Seim Grøvlen OL Trollelg 36:03.0 +2:15.0 8 Mats Jensen Sjetne IL 36:14.0 +2:26.0 9 Håvard Tømmerdal Bratsberg IL 36:24.0 +2:36.0 10 Michael Schmidkonz TSV Dietmannsried 1905 E.V. Leicht. 36:25.0 +2:37.0 11 Tobias Høsøien Trondheim 37:11.0 +3:23.0 12 Stefan Rex Sintef Energi 39:07.0 +5:19.0 13 Ludvik Snøfugl Trollelg Demons 39:14.0 +5:26.0 14 Espen Arntsberg Klæbu Løpeklubb 39:28.0 +5:40.0 15 Tobias Sivertsen Valberg Trondheim 39:48.0 +6:00.0 16 Jørn André Hugdal Ruta / Tosk 39:56.0 +6:08.0 17 Vegard Jonassen Team Kondis Trondheim 39:58.0 +6:10.0 18 Sivert Folgerø Trondheim 40:07.0 +6:19.0 19 Jo Ingemar Bruem Jernbanens Idrettslag Trondheim 40:12.0 +6:24.0 20 Arne Moe Trondheim & Omegn Sportsklubb 40:46.0 +6:58.0 ALLE RESULTATER Thomas Kjetland (308) løp inn til 4. plass på 35:36. Espen Arntsen (303) ble 14. mann. (Foto fra Nyttårsløpets facebookside) Sivert Folgerø brukte så vidt over 40 minutter på årets siet økt. (Foto fra Nyttårsløpets facebookside) Iren Martin Callanan satset på sommerlig antrekk, mens Mark Thompson var noe mer vinterlig antrukket. (Foto fra Nyttårsløpets facebookside) Løpets hjemmeside

Nyttårsløpet på facebook

Tidligere reportasjer på kondis.no: