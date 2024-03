Under varme og fuktige forhold ble Sondre Nordstad Moen nummer 11 i Lisboa Halvmaraton på søndag. Han kom i mål på tiden 1:02:29. Dette var rundt to minutter bak den etiopiske vinneren Dinkalem Ayele som løp på 1:00:36.

Sondre Nordstad Moen passerte 5 km på 13:31. Den første mila gikk på 29:46, mens 20 km ble passert på 58:33. I mål kom han altså på 1:02:29. Dette var drøye to minutter bak hans egen årsbeste satt i Japan i begynnelsen av februar. Hans personlige, og norske, rekord er på 59.48 fra Valencia halvmaraton i oktober 2017.

Kvinneklassen på halvmaratonløpet i Lisboa ble vunnet av kenyanske Brigid Kosgei på 1:05:51.

Se øvrige resultater nedenfor.

Neste løp på konkurranseplanen til Sondre Nordstad Moen er Boston Marathon 15. april.

Komplette resultatlister for eliteklassene

15 beste menn totalt

PLASS NAVN NASJON TID BRUTTO TID NETTO 1 Dinkalem Ayele Etiopia 01:00:36 01:00:35 2 Dominic Chemut Kiptarus Kenya 01:00:40 01:00:38 3 Amanal Petros Tyskland 01:00:56 01:00:55 4 Dennis Kibet Kitiyo Kenya 01:00:58 01:00:57 5 Bravin Kipkogei Kiptoo Kenya 01:01:10 01:01:08 6 Thabang Mosiako Sør-Afrika 01:01:42 01:01:40 7 Sikiyas Misganaw Etiopia 01:02:03 01:02:01 8 Timothy Kosgei Kipchumba Kenya 01:02:07 01:02:06 9 Edward Zakayo Pingua Kenya 01:02:20 01:02:19 10 Eyob Ghebrehiwet Faniel Italia 01:02:26 01:02:24 11 Sondre Nordstad Moen Norge 01:02:29 01:02:28 12 Aleksander Tekleweld Taye Eritrea 01:02:52 01:02:51 13 Jorge Gonzalez Spania 01:03:09 01:03:07 14 Hendrik Pfeiffer Tyskland 01:03:32 01:03:31 15 Filimon Abraham Tyskland 01:03:39 01:03:37

15 beste kvinner totalt

PLASS NAVN NASJON TID BRUTTO TID NETTO 1 Brigid Kosgei Kenya 01:05:51 01:05:49 2 Bosena Mulatie Etiopia 01:09:00 01:08:58 3 Tigist Menigstu Etiopia 01:09:14 01:09:12 4 Betty Chepkemoi Kibet Kenya 01:09:35 01:09:34 5 Vivian Melly Kenya 01:09:41 01:09:40 6 Domenika Mayer Tyskland 01:10:40 01:10:38 7 Edith Jepchumba Kenya 01:10:45 01:10:44 8 Faith Chepchirchir Kenya 01:11:25 01:11:23 9 Glorius Jepkurui Kasakhstan 01:11:38 01:11:36 10 Lilly Partridge England 01:12:01 01:11:58 11 Moira Stewartova Tsjekkia 01:12:41 01:12:38 12 Lidia Campo Spania 01:12:47 01:12:45 13 Mao Uesugi Japan 01:13:05 01:13:03 14 Susana Godinho Portugal 01:13:17 01:13:14 15 Ana Mafalda Ferreira Portugal 01:14:06 01:14:03

Mosjonsklassene i Lisboa Halvmaraton

Foruten eliteklasser var det også mosjonsklasser i Lisboa Halvmaraton. Her var det totalt 13.210 fullførende deltakere. Blant disse var det en god del norske. Nedenfor er oversikt over de norske menn og kvinner inne blant de tusen beste totalt. I tillegg til flere av de beste norske veteranløperne. Med forbehold om at vi kan ha oversett noen.

Alle resultater for mosjonsklassene

Resultatliste menn totalt -

Norske deltakere inne blant de tusen beste

Plass Navn Klasse Nettotid 95 Eirik Nordvik M40 01:18:04 96 Christoffer Pedersen Sen-M 01:18:06 99 Olav Seim Sen-M 01:18:16 100 Vinh Nguyen Sen-M 01:18:17 216 Odd Martin Olsen M35 01:21:53 241 Olaf Sissener Sen-M 01:22:45 351 Benjamin Hai Benjamin Hai Duong Sen-M 01:24:58 356 Rune Vedvik M45 01:25:01 407 Thomas Waldersnes Nødset M40 01:25:51 437 Matthias Bernwieser M35 01:26:18 442 Ole-Petter Askim Vatne Sen-M 01:26:20 513 Evgeny Alexander Tangedal Sen-M 01:27:42 589 Simen Dugstad Nordeide Sen-M 01:28:53 625 Karl Kristian Nordheim M35 01:29:22 692 Andr Larsen M40 01:30:12 709 Adrian Davanger Sen-M 01:30:25 736 Torkel Westby Sen-M 01:30:42 747 Ole Jonas Nybø M35 01:30:53 759 Erik Tangenes Sen-M 01:31:03 810 Tommy Birkeland M40 01:31:55 937 Vladimir Petrov Sen-M 01:33:24 955 Kasper Søby M40 01:33:42

Resultatliste kvinner totalt -

Norske deltakere inne blant de tusen beste

Plass Navn Klasse Nettotid 23 Marte Soenstevold Sen-F 01:27:06 30 Anette Leistad W40 01:28:32 295 Josefine Bark Flaterud Sen-F 01:44:19 418 Ena Birkeland Sen-F 01:47:07 443 Josefine Rødin Sen-F 01:47:46 644 Amanda Skaar Sen-F 01:51:31 680 Åshild Ludvigsen W35 01:51:59 836 Anna Louise Pettersen Sen-F 01:54:28 890 Christine Marcussen W35 01:55:05 917 Lena Klasson W55 01:55:27

De beste norske deltakerne i veteranklassene