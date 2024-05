Grefsenkollen Opp er tilbake førstkommende søndag, og det tradisjonsrike motbakkeløpet har samlet et imponerende felt med deltakere. Løpet, som starter i Muselunden ved Sinsenkrysset og avsluttes på toppen av Grefsenkollen, byr på 4,5 kilometer med nesten 300 høydemeter stigning.



Historikk og arrangør

Grefsenkollen Opp arrangeres av Nydalens Skiklub, en av Norges eldste og mest meritterte orienteringsklubber. Det er første gang Nydalen Skiklub står som arrangør for dette løpet. Klubben er kjent for sine arrangementer på alle nivåer, fra barn til eliteutøvere, og har en sterk tilknytning til lokalmiljøet i Nordre Aker bydel i Oslo.



Får vi duell mellom Andreas Nygaard og Sophia Laukli?

To velkjente skiløpere står på stratstreken når starten går på søndag. Langløpskongen Andreas Nygaard og terrengløpsspesialisten Sophia Laukli. Andreas Nygaard, som knuste Petter Northug i fjorårets løp, møter i år tøff konkurranse fra Laukli. Hun er kjent for sin imponerende seier i den beryktede Monsterbakken i Tour de Ski og sammenlagtseier i Golden Trail World Series. Nygaard er likevel optimistisk og sier til langrenn.com at han føler seg i toppform, spesielt i motbakke.





Kun seks dager etter å ha vunnet det kuperte og krevende Mont Blanc Marathon, løp, og vant, Sophia Laukli 3000 m på Bislett i Moseby Invitational. (Foto: Runar Moseby)



Les også:

Sophia Laukli - Skiprofil med løping som sommerjobb (K+)

Sophia Laukli vant (...) i Pikes Peak Ascent



Andre sterke løpere til start

I tillegg til Nygaard og Laukli, deltar også andre kjente langrennsnavn som Eirik Brandsdal. Han gjør et aldri så lite comeback etter å ha lagt opp på verdenscupnivå i langrenn. Verdensmester i skiorientering Anna Ulvensøen og Emma Kirkeberg Mørk fra Team Aker Dæhlie er også påmeldt søndagens motbakkeløp.

På startlistene finner vi også den meget habile motbakkeløperen Øyvind Heiberg Sundby.



Barneløpet

For de yngste arrangeres det et eget barneløp opp Trollvannskleiva med start klokka 10:40. Dette løpet er uten tidtaking og alle deltakere får premier.



Praktisk Informasjon

Adkomst og Parkering: Oppmøtested for hovedløpet er Muselunden ved Sinsenkrysset. Det anbefales å reise kollektivt da parkeringsmulighetene er begrensede. For de som kjører, er det beste alternativet å parkere på den store parkeringsplassen rett før toppen av Grefsenkollen.

Etteranmelding

Etteranmelding kan gjøres på nettet helt fram til løpsdagen, og ved startstedet fra klokka 09:00 til start, så lenge det er ledige startnumre.

Start og Løype

Fellesstarten går klokka 11:10. Løypa er godt merket og sikret mot biltrafikk med skilting og trafikkvakter i alle veikryss. Startfeltet organiseres slik at de raskeste løperne står fremst. Løpet kjøres med netto tidtaking, og første mann og kvinne over målstreken blir totalvinnere.

Premieutdeling

Premieutdelingen finner sted ved Grefsenkollen Restaurant ca klokka 12:05. Det vil være premiering i alle konkurranseklassene og uttrekkspremier blant alle fullførende løpere.



Arrangørene i Nydalens Skiklub ønsker alle deltakere lykke til og håper på en spennende og minneverdig dag i løypa.





Mer informasjon

Påmelding

Grefsenkollen Opp sin nettside

Grefsenkollen Opp på Facebook

Kondis´ samleside fra Grefsenkollen Opp