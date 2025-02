Starten går for Gutter 17 år. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)



Sølvberg Tjelle og Lothe Hitland i duell om gullet

Det var 10 løpere på start i klasse Gutter 17 år. Martin Sølvberg Tjelle var den eneste i feltet som på forhånd hadde vært under 4 minutter. Nittedal-løperen har tidligere løpt på 3.59,61 Han gikk hardt ut og la seg i tet med et kjapt og effektivt steg. Han fikk med seg Christian Magnus Lothe Hitland fra Gular, og de to hadde en luke bakover på de første rundene. Etter hvert kom Haakon Røvik Svanæs fra Koll og Jan-Olav Gullbrå Hilleren fra Ask seg opp til de to.

Martin Sølvberg Tjelle løp meget godt i front, foran Christian Magnus Lothe Hitland. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)



Luken bak de to fremste ble litt større igjen etter et par minutters løping, og etter hvert fikk Gullbrå Hilleren litt avstand mellom seg og Røvik Svanæs.

Jan-Olav Gullbrå (4) Hilleren sikrer tredjeplass foran Haakon Røvik Svanæs. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)



De to fremste holdt posisjonene sine til det gjenstod en halv runde på den korte innendørsbanen. Da la Christian Magnus Lothe Hitland seg ut og løp forbid Martin Sølvberg Tjelle, som hadde dratt hele veien fra start. Lothe Hitland løp i mål på 4.00,59, og forbedret persen sin sterkt fra 4.05,39. Sølvberg Tjelle løp i mål på 4.01,66. Ask-løper Gullbrå Hilleren ble nummer tre med 4.08,43. Også han forbedret persen sin betraktelig, fra 4.14,95.



Sølvberg Tjelle oppsummerte slik på Strava

Moro å løpe så fort helt solo fra 0-1400 meter. Egentlig en overraskende bra tid i forhold til at det ble et frontløp. Visste at den beste muligheten for å vinne var å sette opp farta og mørne feltet, så gikk radig i starten. Hadde dog ikke en megaspurt å varte opp med på sisterunden på grunn av løpsopplegget.

Christian Magnus Lothe Hitland (t.v.) og Jan-Olav Gullbrå Hilleren etter målgang. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)





Plass Startnr Navn Klubb SB PB Resultat Annet 1 160 Christian Magnus Lothe Hitland IL Gular 04.05.1939 4.00.59 New PB 2 278 Martin Sølvberg Tjelle Nittedal IL 04.03.2003 3.59.61 04.01.1966 New SB 3 4 Jan-Olav Gullbrå Hilleren Ask Friidrett 4.14.95 04.08.1943 New PB 4 226 Haakon Røvik Svanæs Koll, IL 04.10.1985 04.04.1942 4.13.34 5 80 Eirik Markussen Fyllingen IL 4.26.04 4.19.34 New PB 6 420 Jonas Tallaksen Tyrving IL 4.21.93 7 290 Julian Fagerli Rana FIK 4.29.51 4.27.45 New PB 8 440 Bjørnar Risa Taksdal Undheim IL 4.16.54 04.10.1969 4.28.01 9 267 Filip Nåvik Moss IL 4.43.41 4.35.79 4.37.18 New SB 416 Emil Rundtom Tyrving IL DNF



Duell også i klasse 18/19 år

I gutter 18 og 19 år var det Eirik Alvik som hadde den beste persen på 1500 meter før start. Tyvingløperen har notert 3.55,25, og var favoritten i feltet på forhånd.

Klart for start i G18/19. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)



Det var Fredrik Hesjedal-Tronstad som la seg fremst i feltet ut fra start, med Alvik liggende i rygg. Sigve Jørgensen Lillebø fra Ask friidrett lå på tredjeplass. En runde før 1000-meterpasseringen ble det lukebakover fra Alvik, og 1000 meter ble passert på uoffisielle 2.45.

Fredrik Hesjedal-Tronstad ledet nesten hele veien fra start til mål. Eirik Alvik lå like lenge på andreplass. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)



Løpsopplegget lignet på det vi så i G17-klassen. To løpere stakk avgårde i front, og vinneren avgjorde mot slutten. Med en drøy runde igjen løp Alvik forbi Hesjedal-Tronstad, og hadde åpenbart mye krefter igjen. Han løp i mål på 4.02,02. Hesjedal-Tronstad fulgte på andreplass med 4.04,74 mens det var Mats Engan Heggelund fra Frol IL som ble nummer tre med 4.09,76.

Plass Startnr Navn Klubb SB PB Resultat Annet 1 412 Eirik Alvik Tyrving IL 04.01.1995 3.55.25 04.02.2002 2 368 Fredrik Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL 04.04.1987 04.02.1954 04.04.1974 New SB 3 77 Mats Engan Heggelund Frol IL 04.06.1994 04.09.1976 4 31 Jonas Nordviken Bøler IF 4.28.95 04.10.1995 New PB 5 7 Sigve Jørgensen Lillebø Ask Friidrett 04.12.1996 04.11.2021 New PB 6 281 Siem Mengisteab Debesai Orion IL 04.07.1997 4.19.20 7 164 Adrian Sevaldstad IL i BUL 4.19.90 4.28.69 8 286 Erik Melaku Brattvoll Overhalla IL 4.33.50



Klar seier til Thomas Iversen Skoge i U23

I klassen for menn under 23 år var det to løpere på startstreken. Thomas Iversen Skoge fra IL Gular og Oliver Sund fra Ranheim IL. Førstnevnte med den beste persen på forhånd, med 4.01,22. Sund hadde tidligere løpt på 4.07,87. Det var Gularløperen som la seg i front ut fra start, og etter cirka 600 meter begynte det å bli litt luft bakover til Sund.

På den siste halvdelen av løpet økte Iversen Skoge luken jevnt og trutt, og det var liten spenning om hvor UM-gullet skulle havne i denne klassen. Thomas Iversen Skoge inn til seier på 4.06,50, og Oliver Sund får tiden 4.18,17.

Thomas Iversen Skoge løp et godt løp og vant klasse U23. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)