(Alle foto: Erik Marki Bjorli)

Denne helgen arrangerte Bærumsvømmerne triatlon en innendørs triatlonkonkurranse i Bærum idrettspark. Her svømte man i basseng, syklet på en spinningsykkel og løp på den innendørs løpebanen. Dette er andre gangen det arrangeres og det ble en stor suksess. Konkurransen var for alle aldergrupper, fra 8 år og oppover.

De yngste svømte 50 meter, syklet 1 km og løp 400 meter. Mosjonsklassen (nybegynnerklasse) 12 – 19 svømte 100 meter, syklet 2 km og løp 800 meter. De andre gjennomførte 400 meter svømming, 5km sykkel og 2km løp.

Junior gutter (17-19 år)

Mathias Wiig Hovda var beste junior.

Resultater junior gutter(17-19 år)

Plass Navn Startnr. F.år Klubb Svøm Sykkel Løp Mål 1. Mathias Wiig Hovda 49 2007 Haugesund Triathlonklubb 05:10 08:47 06:52 20:49 2. Julian Genton 1010 2007 Oslo Idrettslag Triatlon 05:06 08:41 07:05 20:52 3. Andreas Birkeland 37 2008 Oslo Idrettslag Triatlon 05:12 08:32 07:31 21:15 4. André Santos 36 2007 Åsane Cykle Klubb 07:02 09:07 07:54 24:03 5. Kaleb Sandås 46 2008 Arendal Triathlon 06:50 10:40 08:12 25:42 6. Andreas Gustavsen 32 2008 Bærumsvømmerne Triatlon 06:44 09:59 09:56 26:39 7. Isak Nordbø Amundsen 45 2007 Haugesund Triathlonklubb 07:04 12:08 10:29 29:41

Blant junior gutter ble det et spennende løp. Etter 400m svøm var Julian Genton første opp av vannet, med Mathias Wiig Hovda og Andreas Birkeland var bare sekunder bak. Det ble en hard kamp på sykkel hvor Birkeland var første til å begynne å løpe og derfor et lite forsprang til Genton og Hovda. Hovda og Genton tok igjen Birkeland og vi fikk en duell mellom de to fram til siste runde, da Hovda dro ifra. Resultatet ble Mathias Hovda på første, Julian Genton på andre og Andreas Birkeland på tredjeplass.

Julian Genton, andreplass.

Andreas Birkeland.

Junior jenter (17-19 år)

Blant jentene var Sofie Lazareva første opp av vannet, med en soleklar ledelse. Men både Sigrid Nyseth Kvamshagen og Amalie Skilbrei hadde tråkket hardt på sykkelen og var de første til å løpe med bare 7 sekunder imellom. På løp var det der alt skulle avgjøres. Leandra Nævdal var første jente i mål og tok seieren i klasse 15-16 år. Like bak kom Ellinor Solberg som løp raskest av jentene i dag, og hun tok da seieren i klasse 17-19 år. Her slo hun også sin lillesøster Hennie Solberg som tok seieren i klasse 13-14år, en liten søskenduell der altså.

Resultat Junior jenter (17-19 år):

Plass Navn Startnr. F.år Klubb Svøm Sykkel Løp Mål 1. Ellinor Solberg 29 2007 Oslo Idrettslag Triatlon 06:29 10:59 07:52 25:20 2. Sigrid Nyseth Kvamshagen 33 2007 Bærumsvømmerne Triatlon 05:58 09:55 10:03 25:56 3. Amalie Skilbrei 27 2006 Bærumsvømmerne Triatlon 06:18 09:47 10:03 26:08 4. Sofie Lazareva 34 2007 Oslo Idrettslag Triatlon 05:22 11:30 10:22 27:14 5. Angelica Swift 28 2008 Bærumsvømmerne Triatlon 07:33 11:16 12:22 31:11 Ellinor Solberg ble best av juniorjentene. Sofie Lazareva og Sigrid Nyseth Kvamshagen holder på med sykkeløvelsen. Amalie Skilbrei. Det ble en søskenduell mellom Ellinor Solberg og Hennie Solberg. Men de stiller altså i ulike aldersklasser.

Senior

I senior menn var det et lite oppgjør mellom Oslofjord-triatlon og Bærumsvømmerne triatlon. Vi har hørt et rykte om at Oslofjord har toppet formen for å slå Bærumsvømmerne, og denne hardtreninga ga resultater, for det ble nemlig 2 pallplasser til Oslofjord, Espen Medbø på første og Morgan Hovden på tredjeplass. Andreplassen gikk til André Løseth fra Trollveggen Triatlon.

Vinneren i senior kvinner var Aneta Soldati, og hun var bare sekunder bak første herre. På andre plass kom Louisa Omoruyi hvor det ble en spennende kamp mellom henne og Monica Larsen som da havnet på en tredje plass.

Det var en spennende dag, med mye konkurranser og mye godt humør. Et godt eksempel er Lars Wermskog som løp smilende gjennom alle de 10 rundene sine, og vinket til alle som heiet.

