27 år gamle Conner Mantz vant herrenes løp med tiden 2.09.05. Hans treningskamerat og kollega fra BYU Running Team, Clayton Young, ble nummer to med 2.09.06. De to er nå på vei til OL i Paris i august. Begge løp godt også i opptakten til OL-uttaket, og ble nummer en og to på henholdsvis 2.07.47 og 2.08.00 i Chicago.

- Dette betyr utrolig mye, sa Mantz til NBC etter løpet denne helgen.

- Målet har alltid vært å kvalifisere seg til OL. Jeg er så takknemlig for å være her med min familie, trenere og lagkamerater, fortsatte han. Det hører med til Mantz´ historie at han har slitt med et stressbrudd i lårbeinet etter Chicago maraton. Allikevel var han i åpenbar toppform i Atlanta denne helgen.

Conner Mantz, her fra Chicago Marathon hvor han pådro seg et stressbrudd i låret.







Sterk opphenting fra Leonard Korir

Gjennom downtown Orlando på en solfylt morgen med 21 grader i luften, løp Young og Mantz etter hvert fra det 200 mann store feltet. Kun to menn var garantert en olympisk plass etter uttaket, men det er mulig at 37 år gamle Leonard Korir, som kom på tredjeplass, kan sikre seg en plass innen 5. mai.

Korir, født i Iten iKenya, fikk amerikansk statsborgerskap i 2016. Han deltok på 10 000 meter under OL i Rio i 2016 hvor han endte på 14. plass. Under OL-uttaket i 2020 ble han nummer fire, med smertefulle tre sekunder opp til kvalifiseringsplass. Det så lenge ut til å gå galt for ham også i år. Ved passering 25 miles (drøye 40 km) lå han på femteplass, med 18 sekunder opp til Zach Panning. Men, Panning som hadde holdt farten oppe i 27 kilometer fikk det meget tungt de siste to kilometerne. Korir tok igjen både ham, og Elkanah Tibet, og løp i mål til tredjeplass. Hans OL-plass er allikevel ikke garantert enda. Det blir ikke klart før 5. mai.



Leonard Korir sørget for fantastisk avslutning.



Resultater menn // Topp 10

1. Conner Mantz — 2:09:05 (OL-klar)

2. Clayton Young — 2:09:06 (OL-klar)

3. Leonard Korir — 2:09:57 (Kanskje OL-klar)

4. Elkanah Kibet — 2:10:02

5. C.J. Albertson — 2:10:07

6. Zach Panning — 2:10:50

7. Nathan Martin — 2:11:00

8. Josh Izewski — 2:11:09

9. Reed Fischer — 2:11:34

10. Collin Bennie — 2:12:17

16. Galen Rupp — 2:14:07

DNF. Abdi Abdirahman

DNF. Sam Chelanga

DNF. Paul Chelimo

DNF. Scott Fauble

DNF. Jake Riley



Fiona O´Keeffe vant i debuten

25 år gamle Fiona O'Keeffe løp sitt aller første profesjonelle maraton under OL-uttaket i Atlanta, og endte med å løpe på den raskeste tiden noensinne av en kvinne i det amerikanske OL-uttaket. Hun løp på 2:22:10. Hun ble samtidig den første amerikanske kvinnen til å vinne OL-uttaket i sin debut.

- Det betyr så mye. Jeg forventet ikke denne prestasjonen. Jeg måtte klype meg selv i armen på vei mot mål, sa O'Keeffe etter løpet.



Fiona O´Keeffe vant i sin debut.



Den amerikanske rekordholderen Emily Sisson tok andreplassen med 2.22.42, mens Dakotah Lindwurm ble nummer tre med 2.24.40. Sisson vil dermed delta i sitt andre OL. Hun løp 10000 meter under OL i Tokyo i 2020, og ble nummer 10.

- Jeg føler meg så emosjonell i dag, sa Sisson.

- Jeg har kvalifisert meg til mitt andre OL, og denne gangen kan venner og familie reise med meg, sa hun og refererte til at Tokyo-OL ble avholdt under koronapandemien.

Lindwurm som ble nummer tre, var kun rangert som den tolvte beste kvinnen på forhånd. Det var dermed en liten overraskelse at hun skulle klare tredjeplass og dermed kvalifisering til sitt første OL.

- Jeg var en skikkelig underdog. Jeg er fortsatt i sjokk. Jeg hadde denne utvilsomme troen på meg selv og visste at jeg kunne bære dette flagget på skuldrene mine og representere USA, sa hun på pressekonferansen.



Resultater kvinner // Topp 10

1. Fiona O’Keeffe — 2:22:10 (OL-klar)

2. Emily Sisson — 2:22:42 (OL-klar)

3. Dakotah Lindwurm — 2:25:31 (OL-klar)

4. Jessica McClain — 2:25:46

5. Sara Hall — 2:26:06

6. Caroline Rotich — 2:26:14

7. Makenna Myler -- 2:26:14

8. Lindsay Flanagan -- 2:26:25

9. Emily Durgin -- 2:27:56

10. Annie Frisbie -- 2:27:56

11. Des Linden -- 2:28:04

DNF. Keira D’Amato

DNF. Molly Huddle

DNF. Betsy Saina

DNF. Jenny Simpson

DNF. Aliphine Tuliamuk









