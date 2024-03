Det var to heat i G15, som er den yngste klassen i et UM. I det beste heatet var det Fabian Vibekken fra Ull/Kisa som satte opp en god fart helt fra start, og han fikk med seg Elias Landøy Rasmussen fra Haugesund IL og Sebastian Brunsdon fra Tyrving. Hele løpet ble deretter et oppgjør mellom disse tre, mens Emanuel Aarseth fra Jølster Il jobbet godt for å ikke miste dem helt.

Fabian Vibekken ble ikke utfordret før passering for siste runde, da Elias Landøy Rasmussen gjorde en fartsøkning. Fabian svarte godt, men det førte til at Sebastian Brunsdon måtte slippe dem. Det ble da en spurt mellom de to fremste helt inn til mål, der Fabian Vibekken klarte å holde seg et tidels sekund foran Elias Landøy Rasmussen.

Elias har for øvrig litt å slekte på når det gjelder løping, han er sønn av Bente Landøy og Karl Johan Rasmussen. Begge var i sin tid Norges beste langdistanseløpere.

Premiepallen for G15 besto dermed av disse tre løperne, som mottok sine medaljer fra Jakob Ingebrigtsen, som delte dem ut for Sandnes IL.

Heatet med de nest beste seedete løperne ble vunnet av Jakob Slengesol fra Sportsklubben Vidar foran Lars Håkon Tengesdal Oftedal, Gjesdal Idrettslag, og Hector Breivik fra Ask Friidrett.

Resultat G15, best seedete heat:

Nr Startnr Namn Fødselsdato Klubb Resultat 1 97 Vibekken, Fabian 31.03.2009 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4:12.15 2 342 Rasmussen, Elias Landøy 12.10.2009 Haugesund 4:12.27 3 11 Brunsdon, Sebastian 14.08.2009 Tyrving Idrettslag 4:16.07 4 460 Aarseth, Emanuel 09.07.2009 Jølster Idrettslag 4:22.43 5 509 Bøen-Hope, Lucas Andreas 27.05.2009 Spirit Friidrettsklubb 4:30.84 6 64 Øyen, Magnus Hauge 24.05.2009 Gneist 4:34.77 600 Macek, Jakob 08.05.2009 Rjukan Idrettslag DNF

Resultat G15, nest best seedete heat:

Nr Startnr Namn Fødselsdato Klubb Resultat 1 253 Slengesol, Jakob 13.10.2009 Sportsklubben Vidar 4:41.96 2 330 Oftedal, Lars Håkon Tengesdal 31.05.2009 Gjesdal Idrettslag 4:44.81 3 560 Breivik, Hector 26.02.2009 Ask Friidrett 4:51.80 4 186 Treen, Jakob Simon 09.04.2009 Skjalg 4:58.93 5 21 Helland, Thomas Kaggerud 24.04.2009 Tyrving Idrettslag 5:06.10



Fabian Vibekken dro mesteparten av løpet og ble ikke utfordret før passering for siste runde. (Foto: Dag Egil Eliassen)