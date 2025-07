- I dag ser vi at mange av våre løpere gjør gode etapper, og det er en stor opptur på tampen av mesterskapet, sier Eskil Sande Gullord.

Som lagleder for det norske laget under junior-VM i italienske Baselga di Pine fikk han i dag se at dette gjaldt i begge klasser:

- Gutta henger med i kampen om medaljene hele veien, og det samme ser vi hos jentene, er hans ordvalg.

Dermed var det «tetkjenning» og medaljekamp ut på sisteetappe i begge stafetter. For jentene endte det med 5. plass – klart godkjent fra trioen Sigrid Schmitt Gran, Synne Sandven og Ingeborg Roll Mosland. Her gjorde det norske andrelaget – med Marie Kravdal, Minna Wingstedt og Sigrid Haugskott – også sine saker bra, og løp i mål som 8. lag. Men det er bare ett lag per nasjon som regnes i de offisielle resultatene.

De vsier at det var Sveits som var best – og tok gullet under den avsluttende øvelsen av mesterskapet. De vant foran Sverige og Tsjekkia.

I herrenes stafett, som gikk tidligere på morgenen, ble det norske førstelaget disket etter å ha hoppet over en post på sisteetappe.

Laget var da – som nevnt - i tetkampen etter meget god løping i innledningen. Andrelaget – med Jone Valdal, Emil Husebye Aamodt og Markus Hirsch, løp i mål som 23. Lag i stafetten som ble vunnet av Sverige foran Sveits og Tsjekkia.

Kilde: Norsk orientering

Resultater