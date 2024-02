Den tradisjonsrike Stenfjellrunden har start og mål på Gåsbu langrennssenter, arena for NM på ski del 1 i 2018 og 2013, samt NM junior i 2016. Stenfjellrunden har en flott løypetrase på 42,5 km som går i variert og småkupert terreng med noen utfordrende partier.

I 2022 ble det satt ny løyperekord både i dame- og herreklassen ved Maren Engeskaug Nilsen fra Team Driv Trening (2:14:15) og Petter Stakston fra Søre Ål IL (1:52:25). 2023-utgaven hadde 367 fullførende løpere, og det ligger dagen i forveien an til samme antall deltagere i år.

Vinner og løyperekordholder fra 2022, Maren Engeskaug Nielsen, som gikk inn til en sterk 15. plass i Marcialonga sist søndag, er klar for å forsvare tilnavnet “Dronninga av Hedmarksvidda” på blanke ski på lørdag og uttaler på de nye nettsidene til Skiplukkern Innlandet langløpscup: "Stenfjellrunden er Norges fineste renn!"

Maren Engeskaug Nielsen i diagonal opp mot Stenfjellet i 2022. (Foto: Stein Arne Negård)

I år er den korteste distansen på 23 km KM langdistanse for juniorer. Det er kun de som representerer sin klubb i Hedmark skikrets på startlista som deltar i KM. Det er viktig at de som ønsker å delta i KM melder seg på for sin respektive klubb i Hedmark Skikrets.

