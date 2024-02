Sondre Rishøy stilte som hare og holdt fart til ca. 3.40 i 1000 m. I mål var islands beste mellomdistanseløper, Baldvin Þór Magnússon, først. Han forbedra den islandske rekorden med hele fire og et halvt sekund til 3.41,05. Den gamle var noe mosegrodd og ble satt i 1980 av Jón Diðriksson.

Den islandske rekordsetteren ble imidlertid tett fulgt av bare 17 år gamle Håkon Moe Berg som løper for Kyrksæterøra. Han kom i mål på 3.41,56, noe som var klar innendørspers og også godt under utendørspersen hans som er på 3.42,43. Kjetil Brenno Gagnås kom på tredjeplass med 3.44,28, og også han løp godt under utendørspersen på 3.47,65.

Fjerdeplassen gikk til yngstemann i feltet, bare 16 år gamle Magnus Øyen. Rindal-løperen måtte slippe feltet underveis, men avslutta sterkt og kom i mål på 3.45,21. Utendørspersen hans er på 3.46,96 så alt tyder på at også han har utvikla seg som løper siden i fjor sommer.

Magnus Øyen topper både den europeiske og verdensbestelista i U18-klassen på 1500 m innendørs for 2024. Håkon Moe Berg topper den europeiske lista i U20-klassen og er nummer to på World Athletics' årsbesteliste. Sjøl om bare en drøy måned av innendørssesongen er unnagjort, forteller det noe om hvor høyt nivå disse ungguttene befinner seg på.



1500 m menn 1 Baldvin Þór Magnússon 1999 UFA 03:41,05 Ísl.met 2 Håkon Moe Berg 2006 NOR 03:41,56 Pb. 3 Kjetil Brenno Gagnås 2000 NOR 03:44,28 Pb. 4 Magnus Øyen 2007 NOR 03:45,21 Pb. 5 Nils Fischer 2000 GER 04:05,46 Sb. 6 Þorsteinn Roy Jóhannsson 1991 FH 04:08,90 Pb. 7 Fjölnir Brynjarsson 1997 FH 04:09,18 8 Stefán Kári Smárason 2003 BBLIK 04:14,72 Pb. 9 Valur Elli Valsson 1998 FH 04:14,95 Sb. 10 Jón Kristófer Sturluson 1992 BBLIK 04:16,36 Pb. 11 Hilmar Ingi Bernharðsson 2008 ÍR 04:18,67 Pb. 12 Sigurður Karlsson 1990 ÍR 04:19,13 Pb. 13 Stefán Pálsson 1989 Á 04:21,30 Pb. 14 Sigurgísli Gíslason 1987 FH 04:21,34 Pb. 15 Daníel Þór Ágústsson 1994 BBLIK 04:25,31 DNF Sondre Rishøi 2000 NOR



